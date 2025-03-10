教育部擬讓私校兼任師鐘點費比照公校 高教工會：遲來正義

教育部擬讓私校兼任師鐘點費比照公校，高教工會今開記者會指，兼任教師鐘點費32年未調漲，要求教育部儘速公告修正此遲來的正義，並嚴格監督私校落實提高鐘點費。 （記者林曉雲攝）

2025/03/10 11:06

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部預告修正「專科以上學校兼任教師聘任辦法」草案，明定私校兼任教師鐘點費「不得低於公立專科以上學校兼任教師鐘點費支給數額」，讓私校兼任師鐘點費比照公校，高教工會今（10）日開記者會表示，2萬多名兼任教師鐘點費32年未調漲，過往公私脫鉤錯誤政策，讓私校全職兼任教師損失至少80萬元，要求教育部儘速公告修正此遲來的正義，並嚴格監督私校落實提高鐘點費。

教育部在預告「專科以上學校兼任教師聘任辦法」修正草案說明，為保障學生受教權、尊重私立學校辦學之自主性，並維護私立學校兼任教師鐘點費之基本權益，修正該辦法第16條、第23條，明定私立專科以上學校自訂之鐘點費支給基準，不得低於公立專科以上學校兼任教師鐘點費支給數額，並自今（114）年8月1日施行。

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高教工會研究員陳柏謙表示，根據教育部統計，截至113學年，102所私立大專院校中，僅37所私校兼任教師鐘點費與公校一致（比例僅36％）；65所私立大專院校（比例高達64％）兼任教師鐘點費低於公校，從教育部2014年訂定「專科以上學校兼任教師聘任辦法」至今，公校兼任師鐘點費4次調漲，但仍有44所私校（佔全體私校43％）兼任師鐘點費，32年來講師級鐘點費575元、助理教授鐘點費630元，工會保守估計每名「全職」（每週授課18學分）私校兼任教師損失超過80萬元。

高教工會監事、兼任助理教授羅秀青表示，全國約有4萬名大專兼任教師，不適用「教師法」也不適用「勞動基準法」，而完全缺乏聘僱保障，曾有兼任教師因請產假而被解雇，教育部訂定兼任辦法之後，兼任教師兼很多學校的課，沒有另外時間可補課，請假就沒有收入，2017年曾赴教育部抗議兼任教師不是免洗筷，要求教育部和勞動部應速讓兼任教師適用勞動基準法。

高教工會秘書長、政大勞工所教授劉梅君表示，兼任教師32年不調薪，非常心酸和血汗，高教兼任教師是因應彈性需求，但不能被濫用來壓低成本，兼任時薪率也不應比月薪的時薪低。

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