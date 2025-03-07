貨櫃屋化身交誼小舖 助台南楠西受災戶舒緩身心

彩繪貨櫃屋全力改裝，化身多功能交誼中心，提供地震災民使用。（記者吳俊鋒攝）

2025/03/07 23:14

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南楠西區在「0121地震」後，建築物毀損嚴重，居民有家歸不得，市府整修34棟水利署南區水資源分署的舊宿舍，做為受災戶中長期安置處所，目前已入住逾6成，社會局再改裝1座彩繪貨櫃屋，設立「多功能交誼小舖」，提供休閒、娛樂之內，落實身心照顧。

這座彩繪貨櫃屋為公益捐贈，工務局協助吊裝，水、電也已接通，並完成桌、椅等內部設施的擴充，居民可以聯誼、休憩之用，也兼具關懷中心功能。

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社會局副局長葉誌明表示，貨櫃屋內也有卡拉ＯＫ，猶如小型活動中心，畢竟南水分署舊宿舍的災民，在完成復建之前，將暫時安置1至2年的時間，提供多功能使用的場所，相當重要。

葉誌明提到，未來希望住民們可以組織短期的團體，自主管理交誼小舖，確實發揮功能，照顧大家的身心健康，儘速完成災後復建。

多功能交誼小舖將於8日剪綵、啟用，現場除了空間規劃的說明、介紹之外，還安排內、外科，以及心理復健等義診活動，落實災民的關懷。

楠西區長何榮長表示，目前南水分署舊宿舍已配住21棟、28戶；另外紅、黃單受災戶慰問金的發放，都超過8成，全力執行中。

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