03/07 各報重點新聞一覽

美國國防部長赫格塞斯五日回應中國，美國也「有所準備」，因為「渴望和平的人必須為戰爭做好準備」。（美聯社）

2025/03/07 07:02

自由時報

中國稱什麼戰都「奉陪到底」 美防長回嗆：美國已做好準備

針對中國外交部揚言，美國若執意打關稅戰或「別的什麼戰」，中方都「奉陪到底」，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）五日回應，美國也「有所準備」，因為「渴望和平的人必須為戰爭做好準備」。

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同台破除「美積電」猜疑 賴清德：成就台灣實力 魏哲家：台加速蓋產線

台積電擴大對美投資，引發「美積電」等猜疑；賴清德總統與台積電董事長魏哲家昨共同對外說明。賴總統強調，政府沒有受到美國的壓力；這是台積電的成就、也是台灣共同的驕傲，更成就台灣更大的實力。魏哲家也說，擴大對美投資是基於滿足客戶需求，台灣投資計畫不受影響，還會加速進行，今年要再蓋十一條生產線，但還不足以因應需求。

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勞檢涉收禮券放水 竹縣勞工處涉貪 處長、副處長都收押

新竹縣政府勞工處副處長林東山涉貪遭押後，案情持續升高！檢調查出勞工處長劉家滿也捲入勞檢放水案，將劉等三名被告傳喚到案，複訊後認定劉家滿違反貪污治罪條例等罪嫌重大，有串滅證及逃亡之虞，向新竹地院聲請羈押禁見獲准，另二名民間人士各獲十萬元交保。此案是繼新竹縣前工務處長江良淵涉貪起訴後，第二起竹縣府一級主管貪污事件，且正、副處長均遭收押。

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聯合報

台積赴美投資 賴總統：沒有美國壓力

台積電擴大在美投資，國內外高度關注，賴清德總統昨偕同魏哲家出面，賴總統強調，政府在台積電赴美投資過程，沒有來自美國的壓力；魏哲家強調，在台灣蓋十一個生產線仍如期進行。至於擴大投資是否獲美國政府承諾補助？魏哲家說，我們不怕競爭，只要求公平。

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陸駐美大使館發文警告：任何類型戰爭 「奉陪到底」

美國總統川普一月上任以來兩度對中國大陸加徵關稅引發貿易戰，大陸駐美大使館發文警告，任何類型戰爭中方都會「奉陪到底」；美國國防部長赫塞斯五日受訪回應，美方「已準備好」，但強調不尋求與中方真正開戰。

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中國時報

賴魏合體 駁美施壓台積電

台積電赴美擴大投資引發國人關注，賴清德總統偕同美國返台的台積電董事長魏哲家6日傍晚在總統府召開記者會。賴清德強調，政府在台積電赴美投資過程中，並沒有接受到來自美國的壓力。魏哲家也說，不是因為補助才去的；台積電會去別的地方蓋生產線，最主要就是客戶需求。

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與恐怖組織握手 白宮與哈瑪斯密談

以色列與武裝組織哈瑪斯停火協議已到期，美國總統川普砲口對準哈瑪斯，警告哈瑪斯釋放人質，否則「你們就死定了」。更有消息人士指，為確保美國人質被釋放，美國也打破長期外交禁忌，自1997年後首度派員與哈瑪斯展開密談。

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台積電擴大對美投資，賴清德總統（左）與台積電董事長魏哲家（右）昨召開記者會；賴總統強調，這是台積電的成就、也是台灣共同的驕傲。（中央社）

檢調查出勞工處長劉家滿也捲入勞檢放水案，向新竹地院聲請羈押禁見獲准。（資料照）

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