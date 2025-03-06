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    大家都逆向？轎車自闢「調撥車道」疑穩開400公尺 鬼切右轉作結

    一輛轎車狂逆向據傳長達400公尺。（翻攝自threads）

    一輛轎車狂逆向據傳長達400公尺。（翻攝自threads）

    2025/03/06 22:32

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕車水馬龍的台1線屏東內埔到麟洛路段，今天上午竟出現1輛轎車逆向行駛，且一路穩穩的開而不是趁隙迴轉到路口重回順向，影像曝光，遭譏是「原來大家都逆向」。

    有網友今天行經台1線內埔路段北上時，發現南上車道竟有輛車是「與我們同行」，且逆向開了一大段路仍是穩穩的開在內側車道，莫名突兀的場景是令網友直呼「自闢調撥車道」。據網友推估，可能一路長達400公尺是逆向行駛。

    據網友po文，他沿路看這輛車不斷逆向行駛，甚至還有1輛大車乾脆停下來讓它通過，險象環生的畫面是令人覺得驚悚中帶著滑稽，網友則是留言「三寶！」、「不只天兵，根本是天將」，而據原po最後的追蹤，只見該輛在下一個路口以「右轉回順向車道」的鬼切作結。

    內埔分局回應，該不明轎車在內埔鄉義豐路段逆向行駛，依據「道路交通管理處罰條例」第45條1項1款規定，汽車駕駛人，爭道行駛，且不按遵行之方向行駛，處600至1800百元以下罰緩。警方呼籲各位駕駛人，逆向行駛很容易發生交通事故，是重大交通違規，為重點取締違規行為。

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