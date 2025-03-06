核三廠火警第一時間未通報地方 環團批安全意識薄弱

核三廠今天上午發生火警，現場濃煙密布。（記者蔡宗憲攝）

2025/03/06 18:59

〔記者陳嘉怡／台北報導〕核三廠除役在即，今（6）日上午卻發生火警，濃濃黑煙直竄天際，卻未第一時間通報地方惹議。環團指出，核三廠過去安全紀錄不佳，嚴重火災事件不只一起，這次在地方通報以及防災措施上卻未盡落實，安全意識薄弱；老舊核電廠繼續運轉風險高，應如期退役。

關於起火原因，台電說，核三廠空壓機廠房南側發生冷卻水塔火警事件，不影響發電及爐心安全。廠內消防隊迅速展開滅火行動撲滅火勢，現場狀況已受到控制。空壓機廠房距離二號機約50公尺，不會影響機組安全，輻射亦無外洩疑慮。核安會也表示，上午接獲訊息後，駐廠人員立即到現場了解，確認此次事件並未影響到機組安全運作，廠區輻射狀況亦無異常變化。

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綠色公民行動聯盟指出，核三廠過去安全紀錄不佳，嚴重火災事件不只一起，理應加強安全風險管理，但這次在地方通報以及防災措施上卻未盡落實，並質疑若真有更大的意外或輻射外洩發生，第一線的救災人員與周邊居民有什麼保障？此次事件也暴露明顯的人為失誤，防火意識薄弱，都是核電廠運營的隱憂。

綠色公民行動聯盟說，核電廠的設備與管線老化問題極為棘手且複雜，還有消防系統管線多位於地下，這些管道在設計時未考慮到更換或維修的需求，及電纜系統也會因高溫和環境因素而劣化，這些問題無法僅透過定期大修來解決。

綠色公民行動聯盟說，如今距離核三除役只剩下72天，在除役前再度發生冷卻水塔火災事件，除了為核三的負面紀錄增加一筆外，社會應該藉此機會重新審慎思考老舊核電延役的問題，老舊的核電廠安全性、設備是否還能再運轉20年，呼籲讓老舊核電廠如期退役，才能真正保障台灣的安全與韌性。

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