鍛鍊體力與腦力 屏東建國國小「三鐵共構」課程有創意

為了挑戰本月底百里鐵馬到墾丁，屏東市建國國小應屆畢業生們努力練習。（記者羅欣貞攝）

2025/03/06 18:42

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣立建國國小是公辦公營實驗小學，目前進入第7年的實驗課程，透過鐵馬、鐵路、鐵腿「三鐵共構」的跨域學習，鍛鍊學生的體力與腦力，其中「鐵腿」是讓學生走路搭乘公共運輸工具，深入台灣的土地探索，一趟下來至少超過2萬5千步。

「點燃對孩子對未來的想像，探索無限可能，並且讓全校126名學生每人都能真正參與到，留下和同學的共同回憶。」屏東市建國國小校長温昇泓說，從成為實驗學校以來，老師們規畫課程時不斷突破與精進，本學期以全人教育為主題，透過「三鐵共構」等規畫落實。

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鐵馬課程與畢業季活動結合，和三地門鄉賽嘉國小、內埔鄉榮華國小合作舉辦「挑戰百里鐵馬行」，3校應屆畢業生共約40餘人，27日到29日將在師長與家長陪騎到墾丁，在恆春半島展開自然生態景觀、人文歷史的參訪，期間學生要發掘問題、深入了解所見，3天鐵馬共要騎乘近150公里。

為了鐵馬挑戰，建國國小18名應屆畢業生們近來努力練習騎車技巧、車隊行進規範、簡易修車等，腳部行動不便的吳孟萱則有學校特別準備的電輔車，她開心說，自己努力準備、磨練體力，相當期待和同學一起騎車到墾丁。

鐵腿課程計畫帶領學生走路到車站，搭公共運輸工具深入走讀高雄旗津，預計每人將至少走上2萬5千步，雖然可能會「鐵腿」，但透過親自體驗更能感受鄉土之美；近期的鐵路課程則是師生利用社會課，搭乘火車到鳳山了解曹公圳的歷史。學生董翊珩說，走出教室學習，上課不會無聊，也更能深入了解走讀之處的文化。

學生們還要學習簡易修車技巧。（記者羅欣貞攝）

為了挑戰百里鐵馬到墾丁，屏東市建國國小應屆畢業生們在老師帶領下努力練習。（記者羅欣貞攝）

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