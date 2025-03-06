火車維修廠變全台最大室內全齡樂園 高雄拚年底完工

林欽榮視察更新高雄親子遊樂園區結構補強作業。（工務局提供）

2025/03/06 16:28

〔記者王榮祥／高雄報導〕臺鐵高雄機廠變更案歷經10年討論審議，終於在今年2月11日審議通過！副市長林欽榮今視察更新結構補強作業時指出，機廠部分場域將辦理「高雄親子遊樂園區」開闢工程，打造全台最大室內全齡夢幻遊樂園，力拼今年底完工。

臺鐵機廠位於原高雄縣、市交界，橫跨鳳山、苓雅與前鎮等區，過去是縣市邊陲，合併後成為核心精華土地，昔為運輸維修火車車廂的封閉場域，卻影響周邊發展與交通動線，現今配合高雄市區鐵路地下化計畫、高雄捷運輕軌及整個區域發展而遷建至潮州，經多年都市變更審議，終於為區域帶來新的發展契機。

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林欽榮表示，臺鐵高雄機廠變更案經市長陳其邁定調，尋求最大公共利益，本區域規劃將秉持四大原則，包括一、最大可能保留鐵道紋理與地景意象，二、貨車工場全棟保存再利用，三、保障臺鐵公司資產開發之政策任務，四、制訂植栽復育及運用計畫。

閒置工業區將轉型為特定文化休閒專用區，維持鐵道紋理、保留全棟貨車工廠與移車台等，並因應地方需求增設道路、停車場、公園等公共設施用地，為高雄未來發展奠定重要基礎。

考量高雄天氣炎熱、雨季時民眾無法於戶外活動，另高雄現缺大型並同時具有室內外兒少之遊樂活動空間下，將臺鐵南部最大客貨車維修廠之貨車工場改造為半室內外型遊樂園區，整體建築物占地約1.5萬平方公尺，建築高度約15公尺。

工務局公園處說明，園區內採分齡設計，設施規劃多元，包含多功能幼齡遊戲區、利用挑高空間設置多層網繩系統攀爬設施、抱石攀岩場、兒童趣味籃球場、滑步車兼直排輪練習場、pump track輪狀車練習場、跑酷練習區、戲水遊戲區、雲朵彈跳床、體健設施、火車車廂導覽兼賣店、多功能展演廣場、家長休憩區等近30 項服務設施，除2到5歲幼齡及5到12歲學齡遊戲設施，其餘都無使用年齡限制，且全區無收費，搭配鄰近的輕軌凱旋武昌站很便利。

臺鐵高雄機廠工程目前已進行屋頂結構拆除補強作業，公園處亦會協助臺鐵進行貨車工場周邊植栽修剪及環境整理作業，期待未來開放時，臺鐵機廠展現城市新風貌。

高雄親子遊樂園區外觀將以「修舊如舊」為原則，保有舊廠的建物風格及鐵道紋理。（工務局提供）

高雄親子遊樂園區內採分齡設計，設施規劃多元。（工務局提供）

高雄親子遊樂園區內採分齡設計，設施規劃多元。（工務局提供）

高雄親子遊樂園區內採分齡設計，設施規劃多元。（工務局提供）

高雄親子遊樂園區結合歷史導覽面板等打造鐵道歷史教育區。（工務局提供）

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