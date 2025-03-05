高鐵延伸宜蘭民調公布 沿線居民79.6％支持

鐵道局公布高鐵延伸宜蘭民調，高達79.6％沿線居民支持。（記者王峻祺攝）

2025/03/05 21:19

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕高鐵延伸宜蘭預計2036年完工通車，暫估經費1880億元，交通部今天在宜蘭舉行首場第2階段環境影響評估公聽會，鐵道局公布地方民調，指出去年10月面對面訪問計畫沿線周邊居民，800份有效問卷中，高達79.6％民眾支持，主因是交通會更加便利，提升宜蘭地區旅運服務。

高鐵延伸宜蘭全線約60.6公里，採避開翡翠水庫集水區路線，從現有南港站延伸後，在宜蘭縣政中心以南約350公尺處新設高鐵站。鐵道局今天在宜蘭大學舉行首場公聽會，明天（6日）則會於台北市、新北市再各辦1場，聽取多方意見，納入執行考量。

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鐵道局今天說明，高鐵延伸宜蘭計畫有其必要性，可增加交通量供給，滿足民眾往返東部旅運需求，健全東部鐵路網，縮短運行到東部時間，更是環島高效鐵路網的重要連結。

鐵道局補充，高鐵宜蘭車站將位於縣政中心東南側，兼顧溪北及溪南區域均衡發展，採高架結構型式，與台鐵宜蘭新站平行共站，可透過同樓層穿堂轉乘；另依高鐵駐車、維修距離需求，檢討轉換軌長度，在蘭陽溪北側設置1處維修基地，為滿足滯洪池需求，面積約12.5公頃，提供工務、電務檢修作業及駐車空間。

鐵道局說，計畫也針對開發影響研提具體減輕對策，可維護周邊地區的環境品質，包括掌握11條非活動斷層位置、3處煤礦坑高程，確認隧道洞口及豎井與山崩和地滑地質敏感分布、廊帶區域地質等，將進行湧水防止及抽心與坍落等對策。

路線開發部分，鐵道局也以不增加下游排水路的排流負荷施工，不影響既有防洪設施功效，其中灌排水路，將以高架方式通過，維持水路原有功能；車站及基地部分，以開發逕流零增量目的，設置滯洪池，同時配合排入宜蘭縣府預定設置的抽水站後匯入蘭陽溪。

沿線動植物生態豐富，鐵道局對於噪音、空污及廢棄土方影響也均進行減輕對策，包括避開動物活動高峰期施工等，並會移植和補植樹木，同時監測外來種植物的入侵；路廊沿線也會精減橋梁量體，另設置防音或鳥類防撞保護設施，降低物種噪音及視覺干擾。

鐵道局指出，計畫獲79.6％沿線民眾支持，為維護居民權益影響，路線已盡量避開既有建築物及發展密集地區，減少民房拆遷，路線工程範圍內的土地權屬，私有地約占60.3％、公有地38.2％、公私共有1.5％，未來均會依土地徵收條例，私有地可由協議價購、徵收及區段徵收方式取得，用地程序過程中，也將充分了解民眾需求，並進行妥善溝通。

高鐵延伸宜蘭預計2036年完工通車，交通部今天在宜蘭舉行首場第2階段環境影響評估公聽會。（記者王峻祺攝）

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