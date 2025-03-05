桃園市府表揚10傑出女公務員 捷工局隧道現場工程師創3全國紀錄獲獎

桃市府5日表揚「桃園市政府114年傑出女性公務員」，共有10位來自各局處的女性公務員獲獎。（記者鄭淑婷攝）

2025/03/05 20:38

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市政府今（5）日表揚「桃園市政府114年傑出女性公務員」，共有10位各局處女性公務員獲獎，其中，捷運工程局股長許佑綸是桃園市首位女性隧道現場工程師，完成全國首創最大潛盾機發進工程，締造3項全國紀錄。

市長張善政說，此次獲獎的10位女性公務員，都是各自領域中的佼佼者，對於市政推動發揮關鍵影響力，感謝她們在公務崗位上的堅持與奉獻，特別頒發每人一座客製化公仔獎座及禮券，期盼獲獎同仁與家人共享這份榮耀與喜悅，並為自己辛勤付出感到驕傲。

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張善政也提到，在日常業務與獲獎同仁接觸的過程中，能深刻感受到她們對工作的熱忱與投入，無論是將市府建設視為自家院落般，細心介紹公園綠地，或是不畏環境艱辛，以專業實力守護公共建設品質，都展現出女性的柔韌與力量，她們的付出與用心，都讓人由衷敬佩。

人事處說，此次傑出女性公務員經各機關推薦共32位同仁參加選拔，由祕書長溫代欣邀集相關局處代表及外部專家學者組成專案小組審議，並由各遴薦機關現場推薦說明後，採無記名方式票選出10位傑出女性公務員。

獲獎的10人中，除了捷運工程局股長許佑綸，另有農業局科長張瓊霙推動食農教育資訊整合平台與智慧農業發展，透過國際交流加速桃園農業轉型，並推動家禽屠宰供銷整合，榮獲特優評鑑肯定；工務局科長陳翠慧擘劃公園市政發展願景，推動7座全齡共融公園，並連續5年榮獲金質獎傑出貢獻獎。

消防局隊員吳安怡執行救護服務超過2000次、協助送醫逾1500人次，並擔任義消活動司儀及宣導規劃，展現專業救災與宣導能力；客家事務局聘用專案助理温婉蓉統籌2023世界客家博覽會策展，促成14縣市合作參展，展現卓越策劃能力。

政風處專員張沂棠籌辦校園採購首長論壇，建立採購稽核預警機制，推動企業服務廉政平台與誠信治理論壇，促進產官學合作並提升廉政參與度；人事處專員康富瑜修訂市府組織自治條例，推動婦幼發展局與智慧城鄉發展委員會組織法規，並規劃人力優先配置機制，提升施政效能。

龜山區公所主任邱美娥推動在地藝文踩街計畫，結合USR合作發展地方文化，並規劃光電綠能停車場，成功爭取中央補助，為公所節省經費逾5000萬元；婦幼警察隊警務員江詠慈辦理73梯次家暴防治教育訓練，強化家暴案件稽核與網絡合作機制，追蹤列管近5000案，榮獲警政署績優員警及衛福部紫絲帶獎新銳獎。

海岸及資源循環工程處副處長李美質推動廢棄物循環鏈與焚化灰渣全循環機制，建立廚餘全回收體系，促成14家企業認養海岸環境，落實企業環境責任。

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