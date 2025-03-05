墾丁星級飯店開放寵物進房 業者拚「貼心服務」帶風向

墾丁凱撒飯店開放寵物進房。（記者蔡宗憲攝）

2025/03/05 11:03

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕台灣少子化問題嚴重，近年來，毛小孩經濟蓬勃發展，面對墾丁近年旅遊慘況，有老牌星級飯店業者強調「服務」本質，看準毛小孩跟孩子一樣受寵，決定開放部分房型讓寵物同住，消息震撼當地旅遊業界，也為低迷的墾丁旅遊市場投出一顆極具威力的變化球。

「極貼心服務是飯店業最珍貴的資產。」墾丁凱撒飯店新任總經理郭軒作說，身為當地最資深的老牌飯店，許多顧客回流都是因為細膩的服務，許多親子客從孩子變成父母重回墾丁，並不是因為超低價格或什麼免費贈品，如今少子化衝擊，許多家庭把毛小孩當家人，但一般飯店只能讓寵物在戶外「獨居」，飯店也決定提供服務，創造另類的「親子」回憶。

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從事觀光業超過二十年的郭軒作分析，近期墾丁旅遊雖然低迷，但韓國旅客有明顯增加占比超過一成，其他亞洲國家也緩步回升中，證明墾丁對亞洲市場仍有吸引力，現代旅客除了比較價格，能夠提供的細膩服務更是口碑回流重點，身為當地最老牌飯店，也會帶來來扭轉外界對墾丁的錯誤印象。

墾丁首家開放寵物入住的嘗試，墾丁凱撒強調在其他地區有過經驗，目前墾丁凱撒提供每日兩種房型共四個專屬房間，最多次可以兩位毛小孩（貓狗）入住，還有專提供寵物的放風區域區隔一般住宿房客，確保毛孩充足活動空間。房內更貼心備妥專屬床墊、尿布墊、拾便袋、寵物濕紙巾、水碗與飼料碗，及健康又美味的迎賓點心，確保毛孩入住一切所需，讓飼主更加輕鬆無慮。

墾丁凱撒飯店開放寵物進房，還提供許多寵物用品。（記者蔡宗憲攝）

墾丁凱撒飯店開放寵物進房。（記者蔡宗憲攝）

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