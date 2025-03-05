台南網球好手林家文勇奪2025澳網聽障錦標賽女雙金牌及女單銅牌

台南市長黃偉哲（右）頒發「台南之光」獎牌表揚網球好手林家文（左）。（台南市府提供）

2025/03/05 09:53

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市網球好手林家文勇奪2025澳網聽障錦標賽女子雙打金牌及女子單打銅牌殊榮，台南市長黃偉哲4日特別接見頒發「台南之光」獎牌嘉勉，讚許林家文突破自我、奮力站上世界舞台競技。

林家文在2歲時被檢查出聽神經輕度病變，從國小4年級開始接觸網球，國一時參加南市中等學校運動會一舉奪下冠軍，曾於2022巴西聽障奧運包辦網球女雙金牌、女單銀牌及混雙銀牌。

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林家文表示，這次澳網比賽成為她最寶貴的經驗，接下來將繼續備戰2025東京聽障奧運，期許能拿下佳績為國爭光。同時她也反映受限於出國比賽的經費不足，讓她錯失好幾場國際錦標賽，積分也一直無法累積，導致排名下降。

市長黃偉哲也立刻允諾，將協助家文尋找經費讓她順利出國比賽，繼續為國家爭取榮譽，同時轉贈南市體育總會田徑委員會主委劉福財提供6萬元獎金，給予鼓勵加油。

黃偉哲表示，恭喜林家文勇奪2025澳網聽障錦標賽女子雙打金牌及女子單打銅牌殊榮，她努力不懈、克服困難的正向態度值得欽佩與肯定，而林媽媽及家人支持，在身邊陪伴與鼓勵她，成為家文比賽時最大的力量來源。

黃偉哲說，南市府對於優秀選手都會盡力予以協助，讓選手在比賽時無後顧之憂，未來家文若有需要市府協助，市府也將傾全力支持，盼望她能持續爭取佳績，為台南、台灣爭光。

台南市長黃偉哲（右5）接見表揚網球好手林家文（右6），鼓勵再創佳績為台南爭光。（台南市府提供）

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