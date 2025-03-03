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    春天花開「豬屎味」也來了！ 彰化東螺溪養豬場偷排2年5家收攤

    彰化縣於春天花季展開東螺溪排放廢水查察計畫，今年查察行動已正式展開，環保局強調，違規業者可別抱持僥倖心理，「抓到就是罰！」（圖環保局提供）

    彰化縣於春天花季展開東螺溪排放廢水查察計畫，今年查察行動已正式展開，環保局強調，違規業者可別抱持僥倖心理，「抓到就是罰！」（圖環保局提供）

    2025/03/03 13:51

    〔記者張聰秋／彰化報導〕春天木棉花開，「豬屎味」也來了！彰化縣東螺溪沿域養豬場違規偷排廢水問題年年上演，彰化縣政府連續2年出動專案稽查，已有5家養豬場因違規遭到勒令停業，連帶面臨鉅額罰款與刑責。今年查察行動已正式展開，環保局強調，違規業者可別抱持僥倖心理，「抓到就是罰！」絕不寬容。

    根據統計，縣府執行東螺溪排放廢水稽查年年都有斬獲，2022年查核49場次，共16家業者違規，罰款100萬餘元；2023年開始啟動專案查核，稽查場次飆升至366場，處分33家，總罰鍰超過122萬元，甚至有3家業者被勒令停業；2024年專案查核354場次，裁罰28家，總罰款121萬餘元，2家業者因違規嚴重被迫收攤。短短兩年內，累計5家養豬場因違規偷排，被查獲後直接關門大吉。

    東螺溪畔的木棉花道長達1公里，被譽為台灣最長，每年春天吸引大批遊客朝聖。然而，同一時期也是河川水位最低的枯水期，溪水無自有水源，本就無法沖淡污染源，養豬場廢水、家庭污水、工業廢水混雜排放，環境惡臭更甚。尤其埤頭、二林一帶的養豬場密度極高，若業者處理不當或偷工減料，空氣中馬上瀰漫濃烈的「豬屎味」，讓人聞了想吐。

    為了防堵偷排，環保局前年（2023）開始，在東螺溪流域布建科技監控設備，包括「鹿島橋」與「溪湖橋」兩座水質監測站，搭配遠端監控水質感測器，全天候24小時監控水體變化。一旦數據顯示水質異常，稽查人員便會立即出動，查獲違規業者依法嚴辦。

    環保局提醒養豬場業者，違規偷排的代價不只是罰款，還必須加裝廢水處理設施，一旦被查獲，除了要補繳水污費，還得投入數百萬元設置連續監測設備、專用電子電表等額外設備，營運成本大增，若違規情節嚴重，還可能直接被勒令停業，得不償失。

    彰化縣環保局在東螺溪流域布建科技監控設備，全天候24小時監控水體變化，一旦數據顯示水質異常，稽查人員便會立即出動，查獲違規業者依法嚴辦。（圖環保局提供）

    彰化縣環保局在東螺溪流域布建科技監控設備，全天候24小時監控水體變化，一旦數據顯示水質異常，稽查人員便會立即出動，查獲違規業者依法嚴辦。（圖環保局提供）

    彰化縣政府近兩年來出動專案稽查，已有5家養豬場因違規遭到勒令停業，連帶面臨鉅額罰款與刑責。（圖環保局提供）

    彰化縣政府近兩年來出動專案稽查，已有5家養豬場因違規遭到勒令停業，連帶面臨鉅額罰款與刑責。（圖環保局提供）

    養豬場廢水依法要經過環保處理才能排放，若涉及偷排或處理不完全即排，被抓到輕者開罰6000元，最重2千萬元。（圖環保局提供）

    養豬場廢水依法要經過環保處理才能排放，若涉及偷排或處理不完全即排，被抓到輕者開罰6000元，最重2千萬元。（圖環保局提供）

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