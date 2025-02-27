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    解決急診壅塞 公會喊：每月1萬元津貼 穩住護理人力

    急診壅塞問題空前，護理人力短缺，導致急診病人住院待床時間拉長，是關鍵原因之一。（資料照，記者邱芷柔攝）

    急診壅塞問題空前，護理人力短缺，導致急診病人住院待床時間拉長，是關鍵原因之一。（資料照，記者邱芷柔攝）

    2025/02/27 18:37

    〔記者邱芷柔／台北報導〕今年急診壅塞問題空前，護理人力短缺，導致急診病人住院待床時間拉長，是關鍵原因之一，護理師護士公會全國聯合會今（27日）提出補助每月1萬元津貼、年薪達百萬等6大對策，呼籲政府正視護理人力危機，積極採取行動。

    此外醫院端也推出留人對策，馬偕醫院祭出「壅塞獎金」，以每月最高5000元獎勵盼穩住護理人力。

    護理師護士公會全國聯合會提出的6大對策包括，第一，透過公務預算補助醫院臨床護理人員每月1萬元津貼，直到人力回流；第二，提升健保點值，確保醫院將資金用於提升護理人員薪資，目標年薪達百萬（不含夜班費）；第三，提高急性病床住院護理費，合理反映護理專業價值；第四，調升居家護理費20%以上，以應對推廣急診在宅急症照護，減少急診住院待床，降低急診壅塞風險；第五，修改法令，將輔助人力如護理佐理員納入醫療機構設置規範，減輕護理師負擔，讓其專注專業護理；第六，推動三班護病比立法，確保合理人力配置。

    護理公會全聯會理事長紀淑靜指出，面對急診壅塞，衛福部和健保署提出提升急診、ICU病房及一般病房的給付，但實際上對基層護理人員幫助有限，「有錢總能吸引一些人留下。」待遇必須反映護理專業價值。全聯會監事長高靖秋也說，人力銀行前兩年曾調查過醫學中心需要多少加薪才願意留人，結果顯示約需8000元，考量到物價漲幅，加薪1萬元相當合理，衛福部去年也曾對小兒科醫師提供1萬元補助，必須要有誘因才能留住人。

    「壅塞雖是常態，但不能讓醫護人員覺得吃虧。」馬偕醫院總院長張文瀚表示，今年推出的「壅塞獎金」會根據病人密度來決定壅塞程度，當急診越壅塞、獎金就越高。壅塞獎金每月最高可達5000元，補償護理人員的額外負擔，雖然目前還無法確定是否有顯著改善，但護理人員的工作滿意度有所提升，且在壅塞時的配合度也提高。

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