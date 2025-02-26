3/1起嚴管露營場污水 桃市環局：持續輔導處理生活雜排水

年3月1日起將嚴管露營場污水處理，桃市府環保局、觀旅局在新規定上路前，針對轄內露營場加強輔導與監督。（環保局提供）

2025/02/26 12:38

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕今年3月1日起將嚴管露營場污水處理，若未處理及排放，依水污染防治法規定，初犯罰鍰從7萬到10萬元之間，桃市府環保局表示，新規定上路前已會同觀旅局，針對露營場加強輔導與監督，協助業者了解並遵循相關規範，確保其污水處理系統符合最新規範，目前轄內露營場已多數設有化糞池，但生活雜排水仍需持續輔導與監督。

環保局表示，依據環境部去年1月6日公告修正的「禁止足使水污染行為」規定，露營場產生的廁所污水及生活雜排水，未採取納入污水下水道系統、集中處理場或委託廢水代處理業處理，而未收集或未設置建築物污水處理設施處理者，將認定屬「足使水污染行為」，新規定將於今年3月1日正式施行，藉此強化露營場對污水管理的責任，避免未經處理的廢水直接排入河川、湖泊或地下水，影響生態環境與公共衛生。

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環保局表示，為協助露營場業者了解並遵循最新規範，去年起便與觀旅局合作，透過說明會方式宣導管制對象、管制方式及如何計算足夠容量的污水處理設施容量等，並調查業者廢污水處理方式，目前轄內露營場已多數設有化糞池，處理廁所排出的糞尿污水，但廁所以外的生活雜排水，像是浴室、洗手台，仍應收集並妥善處理，將將持續針對未符合規範的露營場進行監督與輔導，確保露營場運作符合環保規範。

環保局強調，妥善管理污水不僅能減少污染，也能提升露營場整體品質，提供遊客更舒適的露營體驗。未來，環保局將持續監督並推動環保露營，透過政府與業者的共同努力，確保桃園自然環境的永續發展，實現露營活動與生態保護並行的目標。

年3月1日起將嚴管露營場污水處理，桃市府環保局、觀旅局在新規定上路前，針對轄內露營場加強輔導與監督。（環保局提供）

年3月1日起將嚴管露營場污水處理，桃市府環保局、觀旅局在新規定上路前，針對轄內露營場加強輔導與監督。（環保局提供）

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