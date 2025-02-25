為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    學測成績出爐 虎尾、斗六高中表現亮眼

    虎尾高中廖翊辰 （左二起）、林曉敬 、張侑庭3人達成4科目以上滿級分。（虎尾高中提供）

    虎尾高中廖翊辰 （左二起）、林曉敬 、張侑庭3人達成4科目以上滿級分。（虎尾高中提供）

    2025/02/25 16:34

    〔記者李文德／雲林報導〕114學測成績今（25）日出爐，國立虎尾高中表現不俗，4科目以上滿級分共有3人，廖翊辰5科滿級分、張侑庭、林曉靜則是4科滿級分。斗六高中高三生陳月恆、王博彥表現亮眼，在國、英、數B及自然都獲滿級分，全體師生同慶。

    虎尾高中今年學測50級分以上共有66人，4科以上滿級分廖翊辰、林曉敬、張侑庭3人。廖翊辰說，「規律和克制」很重要，考試半年前就律定自己不帶手機到學校，就連放學回家也不使用，僅在早晨時間查看訊息而已，確保自己能達專心學習。

    林曉敬則是每天7點起床、10點就寢，善用零碎時間背單字，保持每週固定游泳的習慣，鍛鍊體力、提升專注力；張侑庭自我律定讀書時間外，更適時調整身心放鬆，放學回家後先彈奏半小時鋼琴放鬆，讓自己在適當的休息中保持高效讀書狀態。

    虎高校長劉惟中說，感謝老師及家長的陪伴與支持，讓孩子在高壓環境中獲得鼓勵與能量。

    斗六高中表現同樣亮眼，陳月恆與王博彥都在國文、英文、數B、自然獲得滿級分60分，兩名學生都以醫學系為目標。

    代理校長鐘源旺說，各科滿級分人數較去年增長50％，包括國文17人、英文17人、數A 2人、數B5 8人、社會6人、自然9人，尤其今年數學A頂標11級分、數學B頂標12級分，能達13級分以上的考生，算是數學科的高手，學校數A或B達13級分以上有43名同學，實屬不易。

    鐘源旺指出，為讓學生能藉適當管道申請理想科系，學校將舉辦10餘場次「學習歷程自述、多元表現綜整心得反思及學習歷程檔案」等說明會、學生學習歷程工作坊等，協助學生以最佳分數組合錄取理想大學。

    斗六高中今年學測成績各科滿級分成長50％，全體師生同慶。（斗六高中提供）

    斗六高中今年學測成績各科滿級分成長50％，全體師生同慶。（斗六高中提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播