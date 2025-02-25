學測成績出爐 虎尾、斗六高中表現亮眼

虎尾高中廖翊辰 （左二起）、林曉敬 、張侑庭3人達成4科目以上滿級分。（虎尾高中提供）

2025/02/25 16:34

〔記者李文德／雲林報導〕114學測成績今（25）日出爐，國立虎尾高中表現不俗，4科目以上滿級分共有3人，廖翊辰5科滿級分、張侑庭、林曉靜則是4科滿級分。斗六高中高三生陳月恆、王博彥表現亮眼，在國、英、數B及自然都獲滿級分，全體師生同慶。

虎尾高中今年學測50級分以上共有66人，4科以上滿級分廖翊辰、林曉敬、張侑庭3人。廖翊辰說，「規律和克制」很重要，考試半年前就律定自己不帶手機到學校，就連放學回家也不使用，僅在早晨時間查看訊息而已，確保自己能達專心學習。

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林曉敬則是每天7點起床、10點就寢，善用零碎時間背單字，保持每週固定游泳的習慣，鍛鍊體力、提升專注力；張侑庭自我律定讀書時間外，更適時調整身心放鬆，放學回家後先彈奏半小時鋼琴放鬆，讓自己在適當的休息中保持高效讀書狀態。

虎高校長劉惟中說，感謝老師及家長的陪伴與支持，讓孩子在高壓環境中獲得鼓勵與能量。

斗六高中表現同樣亮眼，陳月恆與王博彥都在國文、英文、數B、自然獲得滿級分60分，兩名學生都以醫學系為目標。

代理校長鐘源旺說，各科滿級分人數較去年增長50％，包括國文17人、英文17人、數A 2人、數B5 8人、社會6人、自然9人，尤其今年數學A頂標11級分、數學B頂標12級分，能達13級分以上的考生，算是數學科的高手，學校數A或B達13級分以上有43名同學，實屬不易。

鐘源旺指出，為讓學生能藉適當管道申請理想科系，學校將舉辦10餘場次「學習歷程自述、多元表現綜整心得反思及學習歷程檔案」等說明會、學生學習歷程工作坊等，協助學生以最佳分數組合錄取理想大學。

斗六高中今年學測成績各科滿級分成長50％，全體師生同慶。（斗六高中提供）

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