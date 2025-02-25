基隆武崙國小水管破裂漏水 急調水車供應

基隆武崙國小水管漏水，水壓降低，自來水支援水車補給以免午餐斷炊及影響衛生。（記者盧賢秀攝）

2025/02/25 14:21

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市武崙國小農曆過年前陸續發生自來水管破裂漏水，近日水壓不足恐影響學校午餐及民生用水，緊急請自來水公司水車送水暫時解決用水問題，市議員吳驊珈與水公司相關單位勘查，目前漏水點不明，吳驊珈要求自來水公司儘速找出漏水點改善，水公司表示，每天持續水車補給，必要時直接設置1條明管到學校，解決學校用水問題。

據指出，在農曆年前就發現學校檔土牆旁有下陷漏水現象，校方請廠商開挖緊急修補，但最近又發生水壓打不上去影響到學校用水，但原本修補的管線並沒有再漏水，因此，懷疑有不明漏水點。

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水公司今天派2部水車送水，解決營養午餐和衛生問題。吳驊珈與水公司和教育處等單位到場勘查。

吳驊珈表示，武崙國小建校30年，鄰居說幾個月前就有漏水情形，最近甚至影響到營養午餐，家長擔心學生斷炊。希望學校和水公司儘速找出漏點改善，並持續提供水車維持學校運作。

自來水公司與廠商表示懷疑有其他漏水處，目前仍無法確認漏水點，除了持續以水車支援供水，讓飲用、清潔用水及營養午餐供水穩定，由於管線複雜，將與學校研議，必要時直接拉明管供水。

教育處表示，目前水公司持續支援水車補給用水，午餐和民生用水沒有問題，若評估影響到營養午餐供水時，會協調鄰近學校調配供餐，學校與水公司研議後續處理方式，教育處也會支持學校自來水管修復之經費。

市議員吳驊珈（左二）到武崙國小勘查自來水漏水問題。（記者盧賢秀攝）

市議員吳驊珈到武崙國小勘查自來水漏水問題。（記者盧賢秀攝）

市議員吳驊珈到武崙國小勘查自來水漏水問題。（記者盧賢秀攝）

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