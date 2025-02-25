新北議員林金結攜手獅子會300B-2區 捐863萬元救災裝備

新北市議員林金結與國際獅子會300B-2區，捐贈消防局1輛小型水箱消防車、1輛高頂救護車及3條防火毯，總價值達863萬元。（記者羅國嘉攝）

2025/02/25 12:47

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市土城區市議員林金結與國際獅子會300B-2區，於今（25）日捐贈消防局1輛小型水箱消防車、1輛高頂救護車及3條防火毯，總價值達863萬元。捐贈儀式於新北市政府舉行，由市長侯友宜與副市長朱惕之共同出席，並頒發感謝狀，感謝林金結及國際獅子會的善舉。

國際獅子會300B-2區近年來持續捐贈消防及救災設備，包括消防水箱車、偏鄉交通服務車、爬梯機及救護義消協勤外套等，而此次捐贈的消防與救護車輛，包含1輛448萬元小型水箱消防車、1輛385萬元的高頂救護車、3條共30萬元的防火毯，將汰換老舊設備，有效提升救災與救護效率，至今已累計捐贈總額已超過2500萬元。

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消防局長陳崇岳表示，感謝林金結議員與國際獅子會300B-2區願意以服務鄉梓、仁慈為懷的精神，贊助小型水箱消防車及高頂救護車。這批救災、救護車輛的加入，將大幅提升消防人員的救災能力，也期望藉此拋磚引玉，喚起更多社會關注防災安全。

侯友宜則說，這批新設備將分配至土城區及中和區分隊，確保消防人員執勤安全，並進一步提升新北的救災效能，為市民打造更安心、安全的生活環境。

朱惕之回顧過去重大災害事件表示，自2015年八仙塵爆事件發生以來，市府深刻體認到救災設備與道路暢通對於緊急應變的關鍵性。當時新北市的所有救災能量全面動員，卻發現救護車受困於壅塞的交通，無法即時將傷者送醫。正因如此，市府積極推動淡北道路建設，以確保未來緊急救援時能夠更順暢進行；另，蘇迪勒颱風重創新北，導致三峽及烏來地區成為孤島，市府團隊迅速展開搶修，短時間內完成北114號道路修復及烏來彩虹橋建設，確保民眾的交通安全。

朱惕之指出，新北幅員遼闊，從人口密集的板橋到僅有數千人的平溪，城鄉差距大，也讓消防救災工作面臨挑戰。因此，市府始終高度重視消防資源的充實，確保消防人員擁有最佳的救災裝備。此次的設備捐贈，不僅是保護市民，更是守護救災人員安全的重要工具。

新北市議員林金結與國際獅子會300B-2區，捐贈消防局1輛小型水箱消防車、高頂救護車及3條防火毯，由副市長朱惕之（左4）頒發感謝狀。（記者羅國嘉攝）

新北市議員林金結與國際獅子會300B-2區，捐贈消防局1輛小型水箱消防車、高頂救護車及3條防火毯，由副市長朱惕之（左4）頒發模型。（記者羅國嘉攝）

由消防局長陳崇岳（左5）等人進行剪綵儀式。（記者羅國嘉攝）

由消防局長陳崇岳（左2）、市議員林金結（右2）等人進行剪綵儀式。（記者羅國嘉攝）

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