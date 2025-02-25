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    冬季偏冷時間9年來最長 氣象署估5月進入梅雨季

    陳怡良說明未來一季的天氣情況。（記者林志怡攝）

    陳怡良說明未來一季的天氣情況。（記者林志怡攝）

    2025/02/25 10:24

    〔記者林志怡／台北報導〕農曆新年過後，台灣即將迎來春季。中央氣象署指出，過去一季（2024年12月至2025年2月）期間，台灣氣溫偏冷時間較長，降雨則相對偏少，並呈現不均的特徵，預估未來一季平均氣溫已接近正常值機率較大，但3到4月的雨量可能為正常至偏少，並於5月進入梅雨季，降雨量預測的不確定性高。

    中央氣象署今日舉行春季展望記者會，氣象預報中心主任陳怡良說明，過去一季期間，冷空氣頻繁影響台灣，計有13波大陸冷氣團或以上的冷空氣為台灣帶來低溫，氣溫偏冷時間較長，台北站低溫日數達39天，是9年來最多的年份。

    此外，陳怡良指出，這個冬季平均氣溫僅17.84度，低於氣候值的18.68度，是從2000年以來，僅次於2011年最冷的一年，全台有11個氣象測站測得的平均溫度偏低。

    降雨量方面，陳怡良指出，因東北季風影響，迎風面的北部、東北部是降雨熱區，但過去一季的全台降雨量不及氣候平均值的7成，且降雨日數偏少，僅25.5天，是1951年來第4少，低於氣候平均值的32.6天，其中北部、東半部雨量偏少，中南部雨量為正常至偏多，並呈現降雨不均的特徵。

    針對未來一季的天氣預測，陳怡良說，目前赤道太平洋海溫仍呈現西暖冬冷的反聖嬰型態，預計春季就會恢復到正常值，結合氣象署與各國的數值模式資料研判，今年3至5月期間，平均氣溫以正常的機率較大，但3到4月的雨量為正常至偏少，並在5月進入梅雨季，且將雨量預測的不確定性高。

    陳怡良也提醒，春季天氣系統變化迅速，且3月仍會有冷空氣影響台灣的可能，民眾務必留意最新天氣預報資訊，另3至4月期間，台灣西半部、金馬地區易有濃霧，需注意行車安全與行程安排，春季是中南部全年雨量相對偏少的季節，民眾務必珍惜水資源，並節約用水。（10:34更新）（10:48更新）

    陳怡良說明過去一季的天氣情況。（記者林志怡攝）

    陳怡良說明過去一季的天氣情況。（記者林志怡攝）

    氣象預報中心主任陳怡良。（資料照）

    氣象預報中心主任陳怡良。（資料照）

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