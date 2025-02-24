誇張入侵！豐原葫蘆墩公園跨橋滿布拉筋板

豐原葫蘆墩公園第五區橋面兩側佈滿民眾私設的拉筋板。（記者歐素美攝）

2025/02/24 09:58

〔記者歐素美／台中報導〕台中市政府打造豐原葫蘆墩公園「水岸美景」，但民眾前往發現園區內靠近河岸欄杆處不僅散落零星拉筋板，在第五區的橋面兩側更誇張，竟整齊排列逾40張拉筋板，有礙觀瞻；建設局表示，拉筋板為社區團體自行設置，將勸導移至適當地點，若地方仍有使用需求，將針對設置地點進行評估。

民眾表示，葫蘆墩公園靠近河岸的觀景台或欄杆處，常可見木製的拉筋板，疑為民眾自行設置，以便到公園運動時使用，但最近前往發現拉筋板，不僅零星分布軟埤溪河岸的觀景台或欄杆旁，在第五區的橋面兩側更整排滿逾40張拉筋板，覺得十分誇張。認為若民眾有拉筋運動需求，市府應將拉筋板設置在合理的地方，供民眾使用，而非在橋上。

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水利局表示，拉筋板疑為志工自行設置，但公園屬建設局管轄；建設局表示，豐原葫蘆墩公園在花博後轉型為公園，深受地方好評，主要使用族群為在地居民的中高齡長者，尤以第五區跨橋橋面寬闊，是在地民眾最熱門社交及運動熱點區域。

建設局指出，在地社區團體自行在第五區的橋台欄杆邊擺置拉筋板供民眾免費使用，並非台中市政府提供的一般健身器材，考量地方民情及使用需求，將勸導社區團體將橋台上拉筋板移至適當地點，若地方仍有使用需求，再針對設置地點進行評估。

豐原葫蘆墩公園，美景如畫。（記者歐素美攝）

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