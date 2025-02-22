修復重建、租金補貼、貸款優惠！台南市府赴地震災區說明方案

台南副市長葉澤山針對災民提出的問題，詳細說明。（記者吳俊鋒攝）

2025/02/22 22:52

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市府團隊今天前進「0121地震」的4大災區舉辦說明會，提出了修繕重建、租金補貼、貸款優惠等協助方案，加速推動，讓居民早日恢復正常生活。

說明會在玉井、楠西、南化、東山等4大災區接力登場，副市長葉澤山主持，並帶領相關局處，逐一回覆民眾提出的疑問與需求，也針對住戶在復建過程中所面臨的困境進行裁示。

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而房屋修繕期間的居住問題，葉澤山表示，市府已提供10處安置點，針對不願意離農地太遠的民眾，也在評估各式中繼屋的可行性，通盤考量受災戶最適方案。

葉澤山說，當時有人建議蓋組合屋，提升收容能量，但參考台灣先前重大災情，以及後續安置狀況，發現隔音效果不佳、建材無法回收等問題，因此寧願多花一些經費推「中繼福利宅」、鋼構安心屋，住得更舒適。

民眾現場提出相關的疑慮與議題包羅萬象，有安置量能是否不足，以及修復補助適用項目，還有未來的稅賦減免等，並要市府設置重建工作的單一窗口。

出席的立委郭國文也建議，市府可針對紅單推「一戶一社工」、黃單推「一戶一志工」，藉由個別拜訪，深入了解每位災民的需求，加以協助。

說明會上，民眾反映復建過程中所面臨的問題。（記者吳俊鋒攝）

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