天公爐發爐！台南清慈宮辦醮典賜福 醮典服裝曝光

台南清慈宮明年將舉辦「啟建大羅周普（天）大醮」，為醮典會首訂製的長袍馬褂首度亮相。（記者王姝琇攝）

2025/02/22 17:38

〔記者王姝琇／台南報導〕台南清慈宮天公爐突然發爐，神明降駕指示，明年將舉辦長達49加1天的「丙午年科啟建大羅周普（天）大醮」。不僅開放全國信眾登記會首，其長袍馬褂更不同於常見「殭屍裝」，而是採明朝官服配烏纱帽，講究至極。

建醮委員會總幹事張清火表示，去年4月7日清晨開廟門敬茶奉香，耳邊傳來玉皇上帝諭示「天下一大事」，將線香插入天公爐之際發爐，隔日扶輦召請神明降駕指示，為天下紛爭亂象迭起，將由上中下界玉皇宮、清慈宮啟建醮典，奉請眾神降臨賜福免除戰爭災禍。

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大羅周普天大醮是道教大型的綜合儀禮活動，醮儀之繁、請降神靈數量之多、設醮時間之長、參與醮儀的道士與道徒之眾，均非一般醮祭可與比擬，儀禮、道場、佈置、音樂、舞蹈及禮服均遵循古禮，猶如眾神齊聚一「廟」。將於明年2月21日豎燈篙、2月28日起鼓、4月18日普渡。

張清火指出，「大羅周普（天）大醮」籌備時間長達1年，期間於今年大年初四按例抽出國運籤，籤運顯示整體運勢不佳，警示會相當紛亂、動盪不堪，更讓科儀籌備過程戰戰兢兢。他解釋道，整個道教法事科儀將長達3個月，其中包括49天「大羅周普（天）大醮」加上1天的大普渡。

而為醮典會首訂製的長袍馬褂首度亮相，不同於常見清朝「殭屍裝」，而是採以明朝官服設計，包括二品官藍紫色緋袍繡錦雞、三品官紅色緋袍繡孔雀、七品官青袍繡溪敕等3款式，搭配烏纱帽、圓領衫、束腰带及古制布靴，相當精緻且講究。張清火強調，將開放全國信眾登記會首。

台南清慈宮明年將舉辦「啟建大羅周普（天）大醮」，同步祭出醮典紀念品。（記者王姝琇攝）

台南清慈宮今年大年初四按例抽出國運籤，籤運顯示整體運勢不佳。（記者王姝琇攝）

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