春日莓田的幸福時光 百歲人瑞採草莓慶生

矽品志工陪伴獨居老人玩疊疊樂。（記者張軒哲攝）

2025/02/22 15:03

〔記者張軒哲／台中報導〕春暖花開，為關懷獨居老人，40位矽品志工今日陪伴潭子區101歲人瑞卞爺爺與20位獨居長輩們到后里採草莓共度歡樂時光。卞爺爺3年前因80歲愛妻去世，傷心到無法走路，只能靠輪椅代步，卞爺爺感性說，「以前都是和妻子一起去採草莓，今天能再次體驗採草莓的樂趣，真的很開心！」。

卞爺爺是退伍榮民，當時小他20歲妻子不嫌棄他窮苦，還替他生育三名子女，他老來得子，非常開心，最愛外出旅行。志工還端出101字樣的大蛋糕，幫卞爺爺慶祝101歲農曆生日。

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除了採草莓活動，矽品志工們特別準備20套失智遊戲包教具與長輩們一起互動，如夾乒乓球、疊疊樂、投球問答等趣味競賽遊戲，讓長輩們在輕鬆的氛圍下動動腦、動動手，預防失智外也讓平時缺乏社交活動的獨居長輩，增強彼此的交流與互動，重拾社交樂趣。

矽品精密暨日月光文教基金會捐贈20萬元常年服務經費，協助華山基金會照顧獨老服務，讓愛與陪伴充滿春日田園。

華山基金會台中B區潭子站長林惠萱表示矽品捐款扶助華山獨居長輩至今已15年，矽品精密暨日月光文教基金會捐贈關懷禮，每年也與矽品志工社舉辦活動來讓長輩得到陪伴與關懷，為社會帶來更多正向影響，也讓志工們體驗到助人的喜悅與價值，愛不僅只捐款，讓更多人感受到幸福與溫暖。

卞爺爺由志工推輪椅，開心採草莓。（記者張軒哲攝）

卞爺爺開慶生切蛋糕。（記者張軒哲攝）

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