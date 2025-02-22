全台前10大觀光景點出爐！第一名吸1730萬人次 東部地區掛零

觀光署統計去年國內各觀光遊憩區人次，前10名中以「鹿港老街及周邊地區」吸引逾1730萬人次獲第一名。（資料照）

2025/02/22 14:34

〔記者吳亮儀／台北報導〕觀光署統計去年國內各觀光遊憩區人次，前10名中以「鹿港老街及周邊地區」吸引逾1730萬人次獲第一名、嘉義文化路夜市第二名，前20名觀光遊憩區都沒有東部景點。

觀光署統計全台各大景點的參訪人數，遊客計算方式包括人工計數器、紅外線感應器、柵欄式記數設備、門票數、停車數、電信信令大數據、陸海空入境數、訪客登記等，由各地主管機關或業者回傳數據，觀光署定期在官方網站公布統計。

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根據今年榜單，前10名的鹿港老街及周邊景點、嘉義文化路夜市、桃園老街溪沿岸步道都是今年新增的景點；去年前10名的北港朝天宮、松山文創園區、林口三井Outlet及一中商圈也仍在前10名行列。東部沒有景點進入前20名。

靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰說，113年10大景點有4個是112年連榜，3個是新增景點，安平小鎮因為舉辦台灣燈會人次暴增而入列，台北101過去是統計景觀台遊客，鹿港是新的榜首。

去年前三名觀光人次景點直轄市排名依序是高雄市、台中市、新北市；非直轄市前三名依序為彰化縣、嘉義市、雲林縣。與前年（2023年）相較，去年整體人數成長了約35%；黃正聰指出，增加的35%旅遊和造訪人次中，新增景點的貢獻約佔15%，既有景點增加20%。

他指出，前年上半年因為新冠疫情的關係，加上國際觀光客還沒有真正開始恢復來台，加上今年多增加一些觀光景點的統計和統計方式更新等，因此多了許多觀光人次。他舉例，以前統計台北101大樓的觀光人次，用的是觀景台的門票數，但加入電信信令大數據後，更能知道101大樓周邊人潮，特別是商圈周邊更適用這種計算方式。

去年前20大觀光遊憩區人次統計。（前瞻觀光政策研究室提供）

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