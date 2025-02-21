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    「台灣燈會在桃園」進入倒數 區公所推免費接駁車

    「2025台灣燈會在桃園」展出到本週日（2/23）為止。（資料照）

    「2025台灣燈會在桃園」展出到本週日（2/23）為止。（資料照）

    2025/02/21 14:30

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕「2025台灣燈會在桃園」展期進入倒數，民眾想要前往賞燈，除可搭乘紅、棕、綠各線接駁車外，蘆竹等多個區公所也於2月22日、23日推出免費接駁車方便民眾往返展區，以蘆竹區公所為例，這2天的下午4點、5點各有1班車，每班車開放40位民眾搭乘，額滿為止。

    蘆竹區公所表示，2天共4班接駁車往返台灣燈會展區，去程搭車在蘆竹區公所前公車站、返程搭車在桃園機場捷運A18高鐵桃園站團客停車場，每班接駁車發車前15分鐘，開放民眾上車並發送號碼牌，因為去回都搭同一輛接駁車，民眾須憑號碼牌才能搭上返程接駁車，發車時間分別是晚間7點半、8點半。

    新屋、龜山、平鎮、龍潭、八德、大溪區公所，同樣於22日與23日都推出免費接駁車，觀音、大園區公所則僅有22日推出免費接駁車，每天接駁車最少1班、最多4班，去程發車時間在下午4點到6點半之間、返程發車時間在晚間7點半到9點之間，都採去回都搭同一輛接駁車的方式，民眾可多加利用，但應配合不得跨車搭乘、提前到站等車等規定。

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