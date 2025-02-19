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    苦等30年！ 彰化漁港5月開港 漁民終於不用再等潮了

    彰化縣第一座「不候潮」的彰化漁港，在彰濱工業區鹿港區西北角，未來開港後，漁民由此出海，將可大大改變目前情況，目前位在工業區隔離水道內的沿海漁港，漁船筏需等漲潮才能出海，光要到外海就要先行水道航行約4到5公里之遠，浪費時間造成作業不便。（圖縣府提供）

    彰化縣第一座「不候潮」的彰化漁港，在彰濱工業區鹿港區西北角，未來開港後，漁民由此出海，將可大大改變目前情況，目前位在工業區隔離水道內的沿海漁港，漁船筏需等漲潮才能出海，光要到外海就要先行水道航行約4到5公里之遠，浪費時間造成作業不便。（圖縣府提供）

    2025/02/19 16:16

    〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化漁民等了30多年，終於盼到好消息！彰化縣政府證實，漁業署已要求漁港今年5月開港，並會補助南北護岸工程的經費，縣府正在加緊腳步，確保能夠如期開港。

    早在1991年，政府規劃彰濱工業區時，就先留了50公頃土地要作為彰化漁港，但歷經各種審查和工程延宕，直到2024年漁港碼頭才完工，卻因南北護岸工程三度流標，遲遲無法正式運作。原先漁業署願意補助2.45億元，但實際需要3.35億元，還差9000萬元，經縣府多次爭取後，漁業署同意補助，但條件是今年5月必須先開港，避免漁港閒置變「蚊子港」。

    縣府農業處代理處長蕭麗玲表示，漁港的主要工程已完成，目前只剩南北護岸還沒動工，經過專家評估，決定一邊施工、一邊讓漁船進港，漁業署也同意依進度撥款補助。

    目前漁港已建好200個泊位，縣府計畫5月先開放80個，之後再陸續開放。

    彰化區漁會總幹事陳威谷表示，漁民已經等太久了，這次真的希望能如期開港，以後漁船不用繞到崙尾、線西塭仔漁港，出海作業也不必再等漲潮。彰化漁港將成為縣內第一座「不候潮漁港」，讓漁民作業更方便。

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