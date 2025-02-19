因應228連假出國潮 機場捷運2/27起早班直達加班車增停A3、A8站

桃園大眾捷運公司宣布，2月27日起早班直達加班車將增停A3、A8站。（資料照）

2025/02/19 13:10

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園大眾捷運公司今年春節期間專案試辦機場捷運直達車提早發車服務出國旅客，觀察旅運量後發現確有眾多搭乘需求，因此於2月3日起延長試辦，並決定從2月27日起，清晨5點30分從A1台北車站發出的直達加班車，將增加停靠A3新北產業園區站及A8長庚醫院站，服務更多出國及通勤旅客。

桃捷公司表示，機捷目前實施的早班直達加班車深受旅客肯定，2月份平均每班車服務近70名的旅客，單日最大運量也達到92人次；新北市及桃園市龜山地區的居民也反應希望可以享受這項優化服務，經審慎檢視系統安全及營運量能，決定將原本直達機場的加班車增加停靠A3、A8站。清晨5點30分從A1台北車站發車，A3新北產業園區站5點40分發車、A8長庚醫院站5點52分發車，A12第一航廈站6點07分發車、6點09抵達A13第二航廈站。

請繼續往下閱讀...

配合早班直達加班車運行模式，A1台北車站及A3新北產業園區站將提早於清晨5點開站，A8長庚醫院站與A12、A13機場站提早於5點30分開站。

春節假期過後，接下來的228三天連假估計還有一波出國旅遊尖峰，桃捷公司說，將觀察專案試辦成效，在系統穩定、安全無虞的前提下，依旅運需求持續優化營運模式，歡迎出國及在機場園區上班的通勤旅客可多加利用。

桃園大眾捷運公司宣布，2月27日起早班直達加班車將增停A3、A8站。（圖由桃園大眾捷運公司提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法