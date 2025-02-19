為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    參加機車駕訓可減少事故 中市交通局今年補助增至3千名

    中市3月起開放114年機車駕訓補助。（市府提供）

    中市3月起開放114年機車駕訓補助。（市府提供）

    2025/02/19 12:35

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕年輕族群騎機車死傷率相當高，台中市政府交通局鼓勵年輕族群上機車駕訓班，今年除滿18歲的台中市民外，擴大到台中市就讀高中與大學且滿18歲以上的學生，3月1日至11月30日止至台中市普通重機駕訓班參加駕駛訓練課程，並取得普通重型機車駕照，即享有加碼訓練補助經費1,500元，加上交通部補助1,300元，共計可獲補助費用2,800元，名額3,000人受惠。

    交通局長葉昭甫指出，經統計發現參加過機車駕訓學員相較未受訓民眾違規率降低59%、肇事率降低36%，若機車駕訓搭配安駕訓練，則違規率降低64%、肇事率降低51%，顯見機車駕訓對於改善交通違規及事故確實有效益。

    葉昭甫指出，台中市機車駕訓補助居六都之冠，交通部目前補助1,300元機車駕訓，台中市今年從年3月1日至11月30日開始加碼補助1,500元，包含交通部補助金額每人可獲補助費用2,800元，而且補助預算「3倍增」，受惠人數由去年的1,000人增加至3,000人，減輕駕訓負擔，呼籲民眾盡早報名。

    交通局提及，市府自去年8月1日施行機車駕訓補助政策後，8月單月暑假期間，報名參加機車駕訓人數為1,629人，較前年同期1,053人增加576人，報名人數增幅高達54.7%，顯示補助政策讓市民參訓意願大幅增加，因此，今年持續結合交通部公路局台中區監理所合作推廣機車駕訓；今年補助時間自3月1日至11月30日或名額額滿為止。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播