參加機車駕訓可減少事故 中市交通局今年補助增至3千名

中市3月起開放114年機車駕訓補助。（市府提供）

2025/02/19 12:35

〔記者蘇金鳳／台中報導〕年輕族群騎機車死傷率相當高，台中市政府交通局鼓勵年輕族群上機車駕訓班，今年除滿18歲的台中市民外，擴大到台中市就讀高中與大學且滿18歲以上的學生，3月1日至11月30日止至台中市普通重機駕訓班參加駕駛訓練課程，並取得普通重型機車駕照，即享有加碼訓練補助經費1,500元，加上交通部補助1,300元，共計可獲補助費用2,800元，名額3,000人受惠。

交通局長葉昭甫指出，經統計發現參加過機車駕訓學員相較未受訓民眾違規率降低59%、肇事率降低36%，若機車駕訓搭配安駕訓練，則違規率降低64%、肇事率降低51%，顯見機車駕訓對於改善交通違規及事故確實有效益。

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葉昭甫指出，台中市機車駕訓補助居六都之冠，交通部目前補助1,300元機車駕訓，台中市今年從年3月1日至11月30日開始加碼補助1,500元，包含交通部補助金額每人可獲補助費用2,800元，而且補助預算「3倍增」，受惠人數由去年的1,000人增加至3,000人，減輕駕訓負擔，呼籲民眾盡早報名。

交通局提及，市府自去年8月1日施行機車駕訓補助政策後，8月單月暑假期間，報名參加機車駕訓人數為1,629人，較前年同期1,053人增加576人，報名人數增幅高達54.7%，顯示補助政策讓市民參訓意願大幅增加，因此，今年持續結合交通部公路局台中區監理所合作推廣機車駕訓；今年補助時間自3月1日至11月30日或名額額滿為止。

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