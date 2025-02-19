林郁婷被叫「男人婆」言語霸凌 呼籲旁觀者挺身而出陪伴支持

教育部長鄭英耀（中）、反霸凌公益代言人林郁婷（左三）、林郁婷教練曾自強（右一）等人出席「支持的力量－校園反霸凌防制宣導」活動。（記者廖振輝攝）

2025/02/19 12:50

〔記者楊綿傑／台北報導〕校園霸凌事件層出不窮，教育部攜手巴黎奧運女子拳擊金牌得主林郁婷反霸凌，今發布最新宣傳影片。教育部表示，政府推動霸凌防制，去年已修正相關準則，也投入2.2億預算，將致力建構更安全友善學習環境，林郁婷也呼籲旁觀者站出來提供被霸凌者陪伴與支持。

教育部今於師大附中舉辦「支持的力量─校園霸凌防制宣導」活動，並發布全新霸凌防制宣傳影片，影片由反霸凌公益大使林郁婷演出，傳遞旁觀者正義概念，鼓勵學生與家長在面對霸凌時，勇敢伸出援手。同時也安排林郁婷與律師呂丹琪及師大附中高中部輔導主任李慧賢進行對談。

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教育部長鄭英耀表示，教育部去年4月修正「校園霸凌防制準則」，明定各級主管機關及學校應以預防及輔導為原則，積極推動校園霸凌防制工作，同時建置專業調和及調查人才庫、辦理事件處理相關人員知能研習等，更投入2.2億元預算，協助各公私立高級中等以下學校學生事務輔導工作運作。

鄭英耀說，如何營造更安全、友善環境，教育部責無旁貸，也持續與22個地方教育局處一起努力。而校園友善不只學校，也應從家庭、社區角度一起整合區域資源，提供學生支持力量。年少輕狂難免有肢體衝突、言語不愉快、網路上的言論等，如何讓加害者、受害者有修復的機會，也是學校一直努力的方向。

林郁婷則分享，自己練拳過程中打扮比較中性，加上個性大喇喇，常會被叫「男人婆」，但因為學拳有更好挫折忍受力，聽起了覺得還好，不過霸凌是不對的事情，內心強大是一種力量，但身旁有人能挺身而出、提供陪伴與支持更會是重要支持，給予被霸凌者更大勇氣。

呂丹琪則提到，根據調查，有接觸過霸凌事件者，其中65%是旁觀者，在旁甚麼都沒做不一定有法律責任，但就算在旁嘻笑、叫囂、鼓譟，或在網路上留了言，累積下來很可能助長霸凌，甚至成為共同行為人。建議多給予被霸凌者關懷、傾聽，亦應適時提醒行為人玩笑過頭；另也應透過學校管道處理霸凌事件，不要私下耳語或發限動截圖，可能會造成誤解。

反霸凌公益大使林郁婷19日出席「支持的力量－校園反霸凌防制宣導」活動，傳遞旁觀者正義概念，鼓勵學生與家長在面對霸凌時，勇敢伸出援手。（記者廖振輝攝）

反霸凌公益大使林郁婷（中）19日出席「支持的力量－校園反霸凌防制宣導」活動，傳遞旁觀者正義概念，鼓勵學生與家長在面對霸凌時，勇敢伸出援手。（記者廖振輝攝）

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