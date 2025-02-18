2000職缺助台中新光三越災後轉職 王品、壽司郎等招手

勞工局於2月20、21日舉辦2場次「新光三越爆炸事件受影響勞工勞動權益及相關服務資源說明會」，另舉辦2場聯合徵才，邀請特力屋、王品、大潤發、繼光香香雞、輕井澤集團及台灣壽司郎等企業徵才。（記者蔡淑媛攝）

2025/02/18 17:04

〔記者蔡淑媛／台中報導〕為協助新光三越爆炸案件受影響的勞工，中市勞工局於2月20、21日舉辦2場次「新光三越爆炸事件受影響勞工勞動權益及相關服務資源說明會」，另提供有轉職需求勞工就業，舉辦2場聯合徵才，邀請特力屋、王品、大潤發、繼光香香雞、輕井澤集團及台灣壽司郎等企業，提供近2000個職缺。

勞工局長林淑媛表示，勞工局官網設置「新光三越爆炸事件勞動權益專區」協助，也規劃2月20日下午2時於台中市府新市政大樓惠中樓9樓台中廳，以及2月21日下午2時於惠中樓401會議室舉辦「新光三越爆炸事件受影響勞工勞動權益及相關服務資源說明會」，提供「勞動權益」、「就業服務與訓練」及「失業給付」3大面向服務。

請繼續往下閱讀...

勞工局表示，在勞動權益方面，新光三越所屬勞工於停工期間，工資應照給；而其他櫃位的勞工因受停業影響而無法在原地點繼續工作，雇主應將員工安置至其它適當工作，並應遵守勞動基準法調動5原則的規定。

另整合中央與地方資源，市府將依勞工需求提供一站式就業服務，並規劃百貨零售等專案徵才活動及提供轉職職業訓練資源。若雇主未有適合工作予以調動或勞資雙方對調動無法達成協議而有終止勞動契約情事，雇主應依法預告、給付資遣費及開立非自願離職證明書，並說明失業給付申請流程及相關規定。說明會詳細資訊請洽勞工局綜合規劃科04-22289111分機35300。

針對新光三越有轉職需求勞工就業，台中市就業服務處在2月21日在南區區公所有辦理展薪就業聯合徵才，邀請特力屋、王品及大潤發等8家廠商，提供484個職缺，另於活動現場設置LaLaport代收履歷專區；3月22日在中興大學辦理就業博覽會，邀請繼光香香雞、輕井澤集團及台灣壽司郎等30家服務業廠商，提供1940個職缺。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法