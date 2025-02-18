傳列台積電高雄廠擴廠用地 白埔園區明環評審查生態團體反對

位於岡山與橋頭交界的台糖白埔農場，高市府規劃設置白埔產業園區。（森林城市協會提供）

2025/02/18 17:00

〔記者葛祐豪／高雄報導〕外傳列為台積電高雄廠擴廠用地的白埔產業園區，明天（19日）將於環境部進行環評大會審查闖關，生態團體將到場表達反對，指本案將毀35公頃森林、滅保育類棲地。

台糖白埔農場位於岡山與橋頭交界、台1線旁，面積約88.73公頃，屬於高雄新市鎮特定區計畫範圍內土地，高市府為推動半導體S廊帶，提出白埔產業園區環評案；去年11月底，環境部召開環境影響說明書專案小組第2次初審會議，高市府承諾研提補植區原有動植物影響減輕措施下，經環委建議通過初審。

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「森林城市協會」理事長莊傑任指出，本案將於明天下午於環境部進行環評大會審查闖關，生態環保團體將到場表達反對不當開發規劃；根據環評報告書，本案會破壞35公頃景觀環保目的營造的森林，共2.5萬棵樹遭殃，環頸雉、草鴞、水雉等6種保育類鳥類的棲地也將因開發消失。

莊傑任說，同時發現基地因開發填土，將導致淹水重災區的下游地區淹水更加嚴重，導致梓官、橋頭區的居民，繼續深陷淹水惡夢，滯洪容量的規劃恐怕嚴重低估。

莊傑任強調，希望透過縮小開發面積，並配合將滯洪池、淨水設備，從原本利用公園用地的規劃，轉為設計於廠房地下室與步道空間下方，並透過容積與法定空地集中，創造更多森林原地保留的空間，守護難得的保育類鳥類棲地。

高市經發局則指出，本區為多數非原生種的台糖平地經濟造林區，後續開發將優先保留園區綠地與平地造林重疊處，並於區內補植原生樹種，打造在地生態系，兼顧環境生態、提供動物棲息；同時規劃完整移植計劃，制定替代補償植樹比率採1比1.2進行補植。

經發局強調，希望通過重新調整園區的區位配置、擴大綠地面積，讓生態多樣性、維護並開發高生態價值地區，彌補原本造林區生態的不足，同時打造整體公園綠地佔比達全園區22.34%，形成一個兼具生態與產業發展的友善環境。

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