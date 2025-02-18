宜縣合非法旅宿2595家 輔導績效首次獲全國特優

宜蘭縣政府舉行縣務會議，工商旅遊處長李東儒（左）將旅宿輔導績效特優獎座獻給代理縣長林茂盛。（記者王峻祺攝）

2025/02/18 17:01

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣需管理、輔導及稽查合非法旅宿業者高達2595家，去年現場及網路稽查達2706次，處分非法旅宿160家次，罰款1067萬元，輔導績效獲交通部觀光署評比後，首次拿下表現最佳的全國特優殊榮。

宜蘭縣政府今天舉行縣務會議，工商旅遊處長李東儒將特優獎座獻給代理縣長林茂盛。林茂盛說，宜蘭擁有全國最多的旅宿業者，縣府積極落實合、非法業者管理的稽查及輔導，一起為旅客住宿權益把關，提供更優質的旅遊環境。

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縣府工旅處指出，宜蘭旅宿業者遠超過其他縣市，為維護旅客權益，近年全面調整執行方向，並訂「旅宿業管理策進計畫」，以保障合法業者、打擊非法旅宿，除每週固定聯合稽查外，也採取網路稽查科技執法及合法旅宿自主管理等，逐年增加稽查比例，稽查人力也從4人增加到6人。

工旅處表示，宜蘭已連續3年獲得交通部觀光署「城市好旅宿評比」2次甲等及1次優等成績，其中在「2024年地方政府旅宿業管理輔導績效考核」，首次奪下「特優」，是全國各縣市擁有超過千家以上旅宿業者的縣市中，唯一獲獎縣市。

據觀光署公布，特優縣市政府包括桃園市、連江縣、嘉義市、高雄市、台中市、新北市、台南市及宜蘭縣，並針對宜蘭給予在非法及合法旅宿管理制度相當完備，且稽查執行比率較前年提升的高度肯定。

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