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    遴選新制被疑量身訂做 張廖萬堅：促進校長間人才交流

    國立高中職校長遴選新制被疑量身訂做，教育部政次張廖萬堅今強調，研擬調整機制是為促進校長間人才交流，並非適用特定對象。（記者林曉雲攝）

    國立高中職校長遴選新制被疑量身訂做，教育部政次張廖萬堅今強調，研擬調整機制是為促進校長間人才交流，並非適用特定對象。（記者林曉雲攝）

    2025/02/18 16:57

    〔記者林曉雲／台北報導〕全國教師工會總聯合會今日開記者會質疑，近期教育部國教署擬調整高中校長遴選制度，是為國立中山大學附屬高中校長陳修平量身訂做。教育部政次張廖萬堅回應強調，考量「國立大學附屬高級中等學校」與「國立高級中等學校」，同屬教育部主管學校，教育部正研議放寬所屬高級中等學校校長遴選機制，將可促進高中校長間之人才交流，為學校選擇最適任的領導人才，並非適用特定對象。

    全教總理事長侯俊良抨擊，教育部近日研擬放寬「非在委託範圍」的大學附屬學校，遴選校長時可以免除筆試，直接選一所學校與其他進入面談人員一起遴選，破壞現行高中校長遴選制度，目前共有17所大學附中，只有中山大學附中校長符合資格，有量身訂做的疑慮。

    現行公立高中職校長遴選有3軌，國教署主管高中職、國立大學附屬高中職、各地方政府主管高中職，各自辦理校長遴選，但國立大學附中可以委託國教署併同辦理校長遴選。

    教育部說明，依高級中等教育法第14條規定，各該主管機關辦理校長遴選事宜，應召開遴選會；依高級中等學校校長遴選聘任及辦學績效考評辦法第3條規定，校長遴選作業方式、遴選基準及辦學績效等事項，為校長遴選委員會之權責。

    張廖萬堅表示，考量「國立大學附屬高級中等學校」與「國立高級中等學校」，同屬教育部主管學校，教育部正研議放寬所屬高級中等學校校長遴選機制，此機制的推動，將促進教育部所屬高級中等學校校長間之人才交流，並非僅適用特定對象。

    張廖萬堅強調，任何制度的調整，應回歸教育發展的長遠視角，若能促進進步，就應公平適用於所有學校，教育部將持續秉持公平、公正立場，透過國立高級中等學校校長遴選委員會，為學校選擇最適任的領導人才，確保選拔機制的公平性與公信力。

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