威力彩頭獎上看14億元 廖大乙：4生肖財運旺可試手氣

威力彩頭獎上看14億元，南投彩券行17日一早即出現民眾排隊買彩券情形。（記者張協昇攝）

2025/02/17 13:23

〔記者張協昇／南投報導〕威力彩頭獎連續31期槓龜，預估今（17）日若開出，獎金將高達14億元，使得南投地區彩券行今天一大早買氣即相當旺，民俗專家廖大乙表示，去年犯太歲的龍、狗、牛、羊4生肖財星高照，建議可穿紅色或綠色衣服至南北向的彩券行買張彩券試手氣。

威力彩今日再開獎，台灣彩券公司預估銷售金額將達5至6億元，頭獎獎金上看14億元，南投地區彩券行這幾天彩券買氣熱絡，尤其今天禮拜一，多家假日休息的彩券行上午剛開門不久，即出現民眾排隊買彩券情形，業者說不少人花800元包牌，即包下第二區8個號碼，以提升中獎機率。

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民俗專家廖大乙則指出，今年乙巳年五行上屬木，大利方位於南、北方，建議民眾可穿喜氣的紅色或象徵欣欣向榮的綠色衣服至座南朝北或座北朝南的彩券行買彩券，尤其是去年犯太歲的龍、狗、牛、羊4生肖民眾，因否極泰來，財運較旺，這4生肖平時不買彩券的民眾，不妨買張彩券試試手氣。

廖大乙強調，有捨才有得，若想買彩券中大獎，平時就要多行善積福，民眾買彩券前可先至平時常去的廟宇拜拜，並發願若能中大獎，將把多數獎金用於布施，也有助提高中獎機率，但萬一中獎也務必說到做到，以免反而遭來厄運。

威力彩頭獎連續31期槓龜，南投市的彩券公告今天若開出頭獎，獎金上看14億元。（記者張協昇攝）

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