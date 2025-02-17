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    警所槍械室化身金庫 台南永康武龍宮取回上千萬香油錢

    台南永康大灣武龍宮人員至大灣派出所取回存放的香油錢，員警根據代管的資料，逐一比對封條。（記者劉婉君攝）

    台南永康大灣武龍宮人員至大灣派出所取回存放的香油錢，員警根據代管的資料，逐一比對封條。（記者劉婉君攝）

    2025/02/17 12:59

    〔記者劉婉君／台南報導〕台南永康凌霄寶殿武龍宮每年農曆年節期間都會舉辦文化季活動，今年參與人潮更勝往年，成長約2成左右。由於過年期間金融機構沒有上班，廟方每天都會將香油錢等收入寄放在大灣派出所，請警方代為保管，直到元宵節活動結束後，今（17）日上午才前往派出所取回，並由警方護鈔，前往金融機構存款。

    武龍宮總幹事何南輝表示，農曆年前開始，地震頻頻，加上流感疫情、經濟等因素，今年農曆年節期間，到廟宇走春的人潮明顯成長，年前1個月就已陸續有民眾點燈，民眾購買金紙的金額與點燈的數量也增加，人潮最多的為大年初一，每年都會請大灣派出所在過年期間協助代管香油錢。

    大灣派出所巡佐余國揚指出，過年期間金融機構未營業，因此派出所都會提供代保管現金的服務，存放在24小時都有員警看守的槍械室內，需要的宮廟、商家、一般民眾都可以申請。

    武龍宮今天上午出動包括何南輝等4人，前往大灣派出所將暫存於槍械室內的香油錢取出，總計10包，現場清點之後，再由員警護鈔，前往存入金融機構。

    台南永康大灣武龍宮人員至大灣派出所取出寄存的香油錢。（記者劉婉君攝）

    台南永康大灣武龍宮人員至大灣派出所取出寄存的香油錢。（記者劉婉君攝）

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