彰化知名牛排店公告不加雞蛋！衛生局要求更正：沒這樣建議

彰化縣知名牛排老店貼出公告，為配合衛生局建議未來排餐將不再提供雞蛋。衛生局對此表示，沒有這樣建議，將要求業者更正。（民眾提供）

2025/02/15 11:51

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣知名牛排店貼出公告，配合衛生局建議，預防顧客因雞蛋感染沙門氏菌，排餐將於自2月25日起不再提供雞蛋。對此，衛生局長葉彥伯澄清強調，衛生局沒有這樣建議，已請業者更正。因為雞蛋營養價值高，只要正確使用好的來源，感染沙門氏菌機率並不高。

這家知名牛排店在彰化市歷史悠久，更是排隊名店，每到用餐時間大排長龍，店家一貼出公告，馬上引起民眾熱議，尤其還強調是衛生局建議，更引發不少討論。有人認為，台式牛排就是在鐵板上要有牛肉，還要加顆蛋，喜歡吃半生半熟的，就要把荷包蛋馬上翻面，喜歡吃熟的人，就等久一點再翻面，各取所需。

請繼續往下閱讀...

葉彥伯澄清，衛生局並沒有對業者有這樣的建議，已請業者更正。因為健康雞蛋只要正確使用，感染沙門氏菌並不高，也將會對業者進行輔導。

葉彥伯表示，雞蛋富含營養，建議熟食，因此，衛生局針對相關餐飲業者，如果有使用到用雞蛋做沙拉醬，就會輔導使用經過消毒、合格安全的液蛋。而像火鍋部分，有民眾喜歡在沙茶醬打入生雞蛋，原則上不鼓勵民眾生食，以降低風險。

衛生局表示，沙門氏菌是一種革蘭氏陰性桿菌，常存在於人類及動物的腸道中，是一種人畜共通菌，可經由糞口傳染或食用到受汙染的食品，例如肉品、蛋品及乳品等，「雞蛋」可能經由在處理的過程中污染蛋殼或受到沙門氏菌感染的母雞卵巢直接進入蛋裡面，因此，建議雞蛋要完全煮熟，熟食就可以避免風險。

彰化縣知名牛排老店貼出公告，為配合衛生局建議未來排餐將不再提供雞蛋。衛生局對此表示，沒有這樣建議，將要求業者更正。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法