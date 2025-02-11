雲林順天宮「蕃薯寮媽元宵夜巡」 12日連3天展開

水林順天宮「蕃薯寮媽元宵夜巡」將於12日起連續三天夜巡，重頭戲「射火馬」則於14日晚間登場。（圖由雲林縣政府提供）

2025/02/11 14:55

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣水林鄉順天宮「蕃薯寮媽元宵夜巡」，將於12日起連續3天夜巡，重頭戲「射火馬」則於14日晚間登場，此外廟方更於2月12日至4月30日舉辦文物特展，展出近20件文物，邀請民眾到水林體驗當地民俗。

順天宮「蕃薯寮媽元宵夜巡」建廟300多年，元宵夜巡保留著「射火馬」、「面桶炮」、「祈大龜」等傳統儀式，極富特色。雲林縣府已在2022年登錄為縣定民俗。

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廟方主委洪明發表示，3天夜巡路線將走番薯、山腳2村，最具重頭戲的「射火馬則於14日晚間登場，此次廟方委請師傅花費近3個月製作3隻3公尺高的火馬，當晚7點有信眾集資準備的煙火秀、8點則是展開儀式。

洪明發指出，「射火馬」可追溯到清朝嘉慶年間，當時地方瘟疫肆虐，民間透過宗教祈求神明送走瘟疫。而「火馬」以竹子與紙製作而成的紙紮馬，後在其腹部與周邊放沖天炮，元宵節當天出巡前，先將火馬迎請入廟，第三天移至廟埕點燃沖天炮，除酬謝神恩外，更盼消災解厄。

廟方指出，射火馬1965至2015年間曾失傳近半世紀，近10年重新恢復，已成為地方一年一度盛事，相傳早期製作火馬師傅，都選在上元節前幾個月到廟旁民宅借住，凡有需求者都可訂購製作。

洪明發表示，當晚除射火馬外，將近300戶番薯村民將施放「面桶炮」，重現過去元宵遶境景象，更準備890台斤鳳片糕「大龜」，周邊並堆疊1萬6800台斤米包，展開「博大龜」。

廟方顧問紀明欣指出，本月12日至4月30日更於宮廟2樓舉辦文物特展，展現元宵夜巡、廟內典藏近20件文物，展期結束後，如道光年間的符印、石爐等大約10件文物，將送件至縣府提報為一般古物。今年亦將開設課程，請師傅重現製作火馬手法，盼讓此技術得以延續。

水林順天宮「蕃薯寮媽元宵夜巡」將於12日起連續三天夜巡，重頭戲「射火馬」則於14日晚間登場。（圖由順天宮提供）

水林順天宮今年打造3隻3公尺高的火馬，14日晚間將舉辦「射火馬」。（記者李文德攝）

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