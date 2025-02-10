02/10 各報重點新聞一覽

我官方查出，兩岸至少有五處據點協助代辦中國身分證，其中兩處在台灣、三處在福建，內政部長劉世芳上週指出，正查處是否違反兩岸人民關係條例。（資料照）

2025/02/10 06:51

自由時報

2處在台灣 3處在福建 代辦中國身分證 我方掌握5據點

台灣不肖業者代辦中國身分證、居住證！我官方查出，兩岸至少有五處據點協助辦證，其中兩處在台灣、三處在福建，南部一家旅行社開團招攬國人赴中申辦大陸證件，北部更有一家資產顧問公司，標榜「三天兩夜旅遊」即可辦證。

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大罷免加溫 罷藍委今再送12案 國民黨31席面臨罷免 藍營已提議罷免13綠委

大罷免浪潮勢不可擋，中選會截至八日共收到卅二位立委罷免案。聯電創辦人、反共護台志工聯盟三號志工曹興誠今日將陪同數個罷免團體赴中選會，再遞交第二波、十二案罷免國民黨立委的提議書。加計上週已遞交的十九位國民黨立委罷免案，已有卅一席國民黨區域立委面臨罷免。

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為了3萬元 代價慘痛 存摺賣詐團 保全員判賠1615萬

新竹范姓保全員以三萬元代價把銀行帳戶賣給詐騙集團，詐團鎖定林姓婦人，騙走她畢生積蓄一六一五萬元，事後林婦向范男求償，范男喊冤說他只有領一小部分的贓款給上游，但新竹地院認為，范男與詐欺集團成員都是共同侵權行為人，對林女損害應負連帶賠償責任，判范男需賠償一六一五萬元。

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聯合報

台積電11日在美開董事會 市場關注擴廠布局

本周是我國和美國川普新政府經貿關係的關鍵周。台積電將於十一日（美國時間十日）首度在美國舉行董事會，市場關注台積電的擴廠布局。經濟部次長江文若明天率隊前往華府，與川普團隊成員溝通關稅在內的雙邊經貿議題，牽動川普本周是否宣布對台課徵對等關稅。

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川普：已通話普亭 協商俄烏停戰

美國總統川普七日向紐約郵報說，他已和俄羅斯總統普亭通話，試圖協商結束俄烏戰爭。川普表示希望該戰爭迅速落幕，也聲稱普亭「不希望再看到有人死於戰場」。對於兩人對話的報導，克里姆林宮發言人九日不置可否。

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中國時報

司法院長今赴總統府院際協調

朝野衝突不斷，賴清德總統10日首度依《憲法》第44條規定，啟動院際協調，召集五院院長會商國政，司法院代理院長謝銘洋決定出席，法界人士認為不宜，但謝既決定出席，盼謝銘洋在會談時建議賴總統盡快補提名大法官人選，行政與立法部門勿將司法當作鬥爭工具。

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流感疫苗四價改三價 慢國際半拍

流感疫苗一針難求，行政院上周緊急同意疾管署增購10萬劑公費流感疫苗，將於20日開始接種。不過這10萬劑疫苗仍是舊款四價疫苗，專家認為如此的疫苗只具「打折」保護力，衛福部則表示，待今年秋冬流感季，將採購最新的三價流感疫苗，10月起施打。

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各地民團今下午將赴中選會送出第2波、12案罷免藍委提議書；圖為公民團體昨日上街頭宣講，爭取民眾支持連署罷免案。 （記者田裕華攝）

新竹范姓保全員以三萬元代價把銀行帳戶賣給詐騙集團，新竹地院認為，范男與詐欺集團成員都是共同侵權行為人，判范男需賠償一六一五萬元。（資料照）

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