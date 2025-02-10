為了3萬元 代價慘痛 存摺賣詐團 保全員判賠1615萬

新竹范姓保全員以三萬元代價把銀行帳戶賣給詐騙集團，新竹地院認為，范男與詐欺集團成員都是共同侵權行為人，判范男需賠償一六一五萬元。（資料照）

2025/02/10 05:30

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹范姓保全員以三萬元代價把銀行帳戶賣給詐騙集團，詐團鎖定林姓婦人，騙走她畢生積蓄一六一五萬元，事後林婦向范男求償，范男喊冤說他只有領一小部分的贓款給上游，但新竹地院認為，范男與詐欺集團成員都是共同侵權行為人，對林女損害應負連帶賠償責任，判范男需賠償一六一五萬元。

與詐團成員共同侵權 應負連帶賠償責任

林女說，前年八月接獲詐團電話，對方假冒檢警，謊稱她的帳戶涉入洗錢案，騙她提供網路銀行帳號密碼。詐團將她匯出的一六一五萬元轉入范男賣給詐團的帳戶，並由范男等人提領一空，為此林女提告要求范男全額賠償。

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范男辯稱他只是人頭戶，僅領了一部分錢交給詐團上游，要他全額賠償並不公平，他只願負責三萬元。刑事部分，新竹地院依三人以上共同冒用公務員名義詐欺取財罪，判范男一年五月徒刑。

民事部分，法官認為范男加入詐欺集團，提供帳戶，擔任車手領款，詐團成員騙林女匯款一六一五萬元至人頭帳戶，范男依指示提領贓款轉交上層，與詐團成員有詐欺犯意聯絡、行為分擔，其行為與林女遭詐受害，有相當因果關係。

法官認為詐欺集團成員分擔不同角色，相互分工且有行為關連共同性，目的都是騙錢，不應區分經手款項多寡、朋分若干犯罪所得，而區分其損害賠償責任。范男與其他詐團成員成立共同侵權行為，對林女所受損害應共同負連帶賠償責任，最後判范男需全額賠償林女一六一五萬元。

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