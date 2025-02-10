大罷免加溫 罷藍委今再送12案 國民黨31席面臨罷免 藍營已提議罷免13綠委

各地民團今下午將赴中選會送出第2波、12案罷免藍委提議書；圖為公民團體昨日上街頭宣講，爭取民眾支持連署罷免案。 （記者田裕華攝）

2025/02/10 05:30

〔記者林哲遠／台北報導〕大罷免浪潮勢不可擋，中選會截至八日共收到卅二位立委罷免案。聯電創辦人、反共護台志工聯盟三號志工曹興誠今日將陪同數個罷免團體赴中選會，再遞交第二波、十二案罷免國民黨立委的提議書。加計上週已遞交的十九位國民黨立委罷免案，已有卅一席國民黨區域立委面臨罷免。

中選會已收到32位立委罷免案

國民黨與其青年軍也祭出「以罷制罷」反制，中選會收到罷免民進黨立委的提議書，包括北市吳思瑤、吳沛憶；新北李坤城、蘇巧慧、張宏陸、吳琪銘；台中蔡其昌、何欣純；南市林俊憲、王定宇；嘉縣陳冠廷；原住民立委伍麗華、陳瑩等十三人。

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罷團日前已遞交的罷免國民黨立委提議名單包括北市王鴻薇、李彥秀；新北葉元之；桃園牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華；新竹鄭正鈐；南投游顥、馬文君；台中顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋；雲林丁學忠；台東黃建賓；花蓮傅崐萁等十九人。

據悉，各地民團今日將送出第二波罷免藍委提議書，包括北市羅智強、徐巧芯、賴士葆；新北洪孟楷、張智倫、林德福、羅明才、廖先翔；竹縣徐欣瑩、林思銘；台中楊瓊瓔、江啟臣等十二人。

綜上所述，國民黨卅九席區域立委（含三席原住民立委），已有卅一席面臨罷免。此外，基隆林沛祥、彰化謝衣鳯、金門陳玉珍、苗栗邱鎮軍等四位立委仍有相應罷免團體正在連署、造冊，區域立委僅剩連江縣陳雪生尚未被罷團鎖定；另，苗栗泛藍無黨籍立委陳超明也列入被罷對象。

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