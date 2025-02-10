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    首頁　>　政治

    2處在台灣 3處在福建 代辦中國身分證 我方掌握5據點

    我官方查出，兩岸至少有五處據點協助代辦中國身分證，其中兩處在台灣、三處在福建，內政部長劉世芳上週指出，正查處是否違反兩岸人民關係條例。（資料照）

    我官方查出，兩岸至少有五處據點協助代辦中國身分證，其中兩處在台灣、三處在福建，內政部長劉世芳上週指出，正查處是否違反兩岸人民關係條例。（資料照）

    2025/02/10 05:30

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣不肖業者代辦中國身分證、居住證！我官方查出，兩岸至少有五處據點協助辦證，其中兩處在台灣、三處在福建，南部一家旅行社開團招攬國人赴中申辦大陸證件，北部更有一家資產顧問公司，標榜「三天兩夜旅遊」即可辦證。

    內政部長劉世芳上週指出，南北都有類似公關公司代辦中國身分證，目前調查約三到五間，正查處是否違反兩岸人民關係條例。

    招攬台灣民眾 標榜輕旅行兼辦證

    本報掌握，經移民署等安全單位調查，目前至少有五處據點在招募國人前往中國辦證，其中兩據點在台灣，分別是台南市一家旅行社，標榜「廈門開戶，三日輕旅行」；另一家位於新北市板橋的資產顧問公司，平常業務範圍為不動產仲介、汽車零售和網路廣告平台，以「三天兩夜旅遊即可辦證」為噱頭，招攬台灣民眾赴中。

    對岸據點 訴求低利高額貸款攬客

    知情官員透露，福建三處代辦據點在廈門市、泉州市、漳州台商投資區。其中一間是「福建省發財信息科技有限公司」，該公司藉網路招攬方式，標榜以「極低利率」自銀行「高額貸款」數百萬人民幣，招攬國人申辦中國身分證。該公司負責人吳春燕，正是泉州台青創業園總負責人林金城的配偶。

    另一家位於廈門的公關公司，台籍涉案人常在網路發布個人取得中國身分證資訊，亦為申辦中國身分證及中共台辦系統的中介商。

    漳州台商投資區兩岸青創基地內也有一家台青所開公司，負責拉攏台灣年輕人辦中國身分證，涉案人有林金城、蘇士恩，蘇男因領有中國身分證，日前已被內政部註銷台灣身分。

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