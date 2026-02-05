抓包黃國昌編故事騙美大咖參議員 張育萌批民眾黨「越洋詐騙」

民眾黨主席黃國昌。（記者林正堃攝）

包括美國聯邦參議院軍委會主席韋克爾（Roger Wicker）在內，多名華府跨黨派參議員近日接連發聲，批評台灣在野黨阻擋增強台灣自身防衛能力的國防預算，引發輿論熱議。民眾黨主席黃國昌週三（4日）被問及此事時避答，僅回應稱他們已經在社群用英文做回覆，沒想到卻被台灣青年世代共好協會理事長張育萌抓包公然編故事騙韋克爾，還反過來給韋克爾上「公民課」，讓他傻眼至極！

被韋克爾點名後，民眾黨3日在官方X轉發韋克爾的推文並回覆：「議員閣下，感謝您長期以來對台灣的堅定支持，以及對我國國防事務的高度關注。作為一個民主國家，台灣在強化國防能力時，必須依循既有的法律程序，而相關作為往往超出年度例行預算的範疇。依據《預算法》，所謂的『特別預算』必須先經立法院通過具體的『特別條例』予以授權，行政部門方能依法提出正式的預算案。」

請繼續往下閱讀...

「針對美國國防安全合作署（DSCA）於去年11月所發布的相關軍售公告，台灣民眾黨已提出一項『特別條例』草案，目的在於提供必要的法律依據，使行政部門得以推動與美國相關的國防採購事宜。我們樂見您對本黨團所提出之特別條例的關注，也非常願意與所有關心台灣的國際夥伴進一步交流意見、深入討論。」

而張育萌4日深夜在臉書發文，「民眾黨哪來的膽子，竟敢公然編故事，騙美國參議院軍委會主席？美國參議院軍事委員會主席韋克爾直接發文，重磅點名『台灣在野黨在國會，大幅削減賴總統的國防預算，讓我感到失望』。韋克爾還特別耐心解釋『原本的提案是為了支應迫切需求的武器系統，面對中國持續升高的威脅，台灣的國會應該重新謹慎考慮』，黃國昌今天被問到這件事，完全不敢正面回應，東扯西扯說民眾黨已經『直接在社群平台上用英文回覆』，要媒體朋友自己上網看。不看還好，一看真的要氣昏！」

「民眾黨竟然用官方帳號，反過來幫韋克爾參議員『上公民課』。民眾黨『教』韋克爾說：台灣的『任何特別預算，都必須先經立法院通過的特別條例授權』。民眾黨真的天真到以為，從政超過38年的韋克爾會不懂什麼是『特別預算』嗎？韋克爾參議員大學畢業後，可是去空軍服役，一路當到中校。他踏入政治領域後，一路從議員助理，當選過州參議員、聯邦眾議員，現在是聯邦參議員，也是參議院軍事委員會主席。所以，民眾黨到底哪來的自信，認為這麼資深的美國政治人物，需要他們來教他預算制度？」

他接著說：「最扯的是，民眾黨的回應竟然隻字不提政府早就提的1.25兆《國防特別條例》，直接把整件事講成，他們民眾黨《軍購條例》才讓軍購可以進行。不要說我斷章取義，這就是民眾黨寫的！講得好像沒有民眾黨，軍購就被卡住一樣，事實根本完全相反啊。行政院早在去年11月27日，就已經把《國防特別條例》送到立法院了欸，這不是就『提供必要的法律授權』嗎？」

「民眾黨完全是創造一個平行宇宙，在這個時空，民眾黨竟然變成推動對美軍購的正義使者。但如果藍白把行政院版的《國防特別條例》好好進入委員會，嚴格審查、理性討論，『必要的法律授權』不是早就有完成嗎？最諷刺的是，民眾黨自己也承認，他們提的條例內容，就是根據去年11月美國的對台軍售公告。那不就看公開的公告就好了？到底為什麼要拖兩個月，又特地跑到美國一趟，最後還要編這一套爛故事？」

最後張育萌痛批，「黃國昌大概以為，他騙得過台灣人，就可以再去騙美國參議院軍委會主席嗎？這種政客說謊不打草稿。黃國昌這次，已經從國內詐騙，升格成越洋詐騙。民眾黨早就變成跨國詐騙集團。」

Dear @SenatorWicker, we appreciate your steadfast support for Taiwan and your keen interest in our national defense.



As a democratic nation, Taiwan follows established legal procedures for enhancing our defense capabilities, which extend beyond the scope of the regular annual… https://t.co/u6gKPU3KE4 — 台灣民眾黨 | Taiwan People's Party （@TPP_Taiwan） February 3, 2026

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法