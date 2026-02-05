2/4劫後餘生滿10年 前復興空姐黃敬雅領表再戰前鎮小港議員

民進黨高雄市前鎮小港議員黨內初選參選人黃敬雅，選在劫後餘生滿10年的2月4日領表。（黃敬雅提供）

2月4日是民進黨高雄市議員黨內初選領表登記第一天，也是復興空難倖存前空姐黃敬雅劫後餘生滿10年的日子，她選在這天領表，「撿回來的餘生不再屬於自己」。

黃敬雅投入民進黨高雄市前鎮小港議員黨內初選，她昨夜發文說，2月4日這日子刻在她的靈魂深處整整10年，10年前的這一天，基隆河冰冷的河水，曾一度要將她吞噬，在破碎的機身邊界，她顫抖著再次呼吸到空氣那一刻，就知道這撿回來的餘生，不再只屬於我自己。

她寫道，活下來是為了去溫柔承接更多人的重量，是為了替那些來不及說出的盼望，更用力地活著；命運的安排總是充滿深意，就在這重生滿10年的日子，她走進民進黨高雄市黨部，領取了市議員初選的登記表。

黃敬雅說，這是她對這塊土地、對高雄再次許下的誓約，回首2022那場選舉，雖然結果未如人意，但她沒有時間自怨自艾；那次跌倒後，她選擇把腰彎得更低，這些日子以來，自己沒有停下腳步，既然光還沒照到角落，那就自己成為光。

她說，10年足以讓傷口結成堅硬的鎧甲，3年則可讓一顆種子在泥土裡蓄滿力量，這一次帶著更堅定的意志、更歷練的視野，再次披上戰袍，拜託前鎮小港鄉親、給新人一個機會！

