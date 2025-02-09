竹東商圈騎樓地整平成果 獲公共建物無障礙生活環境特優肯定

新竹縣政府工務處把竹東鎮東寧路3段的騎樓地整平後顯得整潔通暢和安全。（取自竹縣府官網）

2025/02/09 15:19

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣政府工務處5年來先後在竹北、湖口以及竹東推動騎樓整平政策，竹東鎮長春路1段、東寧路3段的執行成果，除了獲得在地鄉親的好評，最近也拿到113年度公共建築物無障礙生活環境業務督導的騎樓整平項目特優肯定。

縣府工務處長戴志君說，市區內騎樓因地面高低落差和障礙物，造成年長者、輪椅族以及推嬰兒車的家長通行不便。該處從2020年起啟動騎樓整平計畫，自竹北、湖口一路做到竹東，從國土署前身還是營建署的年代，就不斷爭取經費回到地方來推動。但因必須先獲在地店家住戶的支持才能執行，所以很感謝工程所在的鄉鎮市公所的合作與幫忙。

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他說，這5年多來已改善1760公尺長的騎樓地。其中112年推動的竹東鎮商圈長春路1段（262號至228號、263號至191號「新竹縣南區輔具資源中心」），跟東寧路3段這2個重點路段的執行成效不僅鄉親叫好，今年1月更獲113年度公共建築物無障礙生活環境業務督導騎樓整平項目的特優。

竹北市境內，他們也在光明6路到縣政8街、縣政9路到縣政8街、縣政2路轉光明6路；湖口則在中正路1段、達生路、中央街、中山路到達生路等局部路段執行。

戴志君說，縣府工務處配合中央的經費，總共花470萬整平竹東前述2個路段的騎樓地，完成後，不僅大幅降低路面高低不平的問題，也改善了以往騎樓被車輛占用、雜物堆積等情況，讓行人通行更順暢。

目前竹東鎮長春路1段（226號至144號、266號至310號）還有約345公尺仍正施工中。而今年接續要在全縣執行的還有：竹東地區的長春路1段142號至96號之間、跟東寧路竹東國小周圍，以及竹北市光明國小周圍。

新竹縣竹東鎮長春路1段已經整平的騎樓地備受地方好評。（取自竹縣府官網）

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