平溪天燈節「洋將」放天燈！谷立言寫「美台尚勇」 李多慧許這願望

李多慧韓文寫下「蛇年行大運」（記者陳逸寬攝）

2025/02/08 22:57

〔記者陳逸寬／新北報導〕2025新北市平溪天燈節今晚（8日）在平溪國中熱鬧登場，應邀出席的美國在台協會處長谷立言在金蛇主燈寫「美台尚勇」；活動代言人、啦啦隊女神則以韓文寫下「蛇年行大運」，許願「在台灣活動久久」。

平溪天燈節是台灣代表性元宵節慶活動，今晚百盞天燈齊放，祈福「金蛇呈祥，好運蛇進來」。新北市長侯友宜與AIT處長谷立言一起施放20呎大型金蛇主燈，谷立言在天燈寫下「美台尚勇」，侯友宜則寫「雲開風浪平溪手向前行」，與現場遊客齊放天燈，為新的一年祈福。

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活動代言人李多慧也首次體驗台灣天燈文化，看見天燈一起緩緩升空，直呼「好漂亮」，她也用韓文寫下「蛇年行大運」，許下願望「在台灣活動久久」。

平溪天燈節第2場次於12日元宵節當天在十分天燈廣場舉行，以「金蛇傳愛」為主題設計「蛇年雙心主燈」，特別適合情侶參加，預先共度浪漫情人節。

AIT處長谷立言（左）在天燈寫下「美台尚勇」，侯友宜則寫「雲開風浪平溪手向前行」。（記者陳逸寬攝）

AIT處長谷立言（左）在天燈寫下「美台尚勇」，侯友宜寫「雲開風浪平溪手向前行」。（記者陳逸寬攝）

20呎大型金蛇主燈由新北市市長侯友宜與AIT處長谷立言等貴賓共同施放。（記者陳逸寬攝）

李多慧新年願望是「在台灣活動久久」。（記者陳逸寬攝）

現場百人齊放天燈，為新的一年祈福。（記者陳逸寬攝）

百盞天燈緩緩升空將祝福和願望傳達上天。（記者陳逸寬攝）

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