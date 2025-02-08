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    新竹市燈會花870萬挨批沒特色 網友：史上最雷燈會「蛇麼都沒有」

    新竹燈會被網友戲稱「史上最雷燈會」。（記者洪美秀攝）

    新竹燈會被網友戲稱「史上最雷燈會」。（記者洪美秀攝）

    2025/02/08 12:39

    〔記者洪美秀／新竹報導〕元宵節即將到來，各縣市政府都舉辦元宵燈會，有網友在網路社群發文稱「新竹市燈會是史上最雷燈會」，除主燈秀僅1分鐘，就連燈區也很凌亂無特色，甚至部分燈區很陰暗，有些燈區更是讓人看不懂，有不像蛇的蚯蚓，就連主燈也像青蛙或蝌蚪，但蛇年燈會預算達870萬，網友不禁諷刺，燈會主題「蛇麼都好玩」，應改為「蛇麼都沒有」。

    市府城銷處表示，市府辦理過好年活動已連續多年，去年開始便將燈會活動與元宵晚會結合辦理，今年預算規模與往年整體預算金額差異不大。今年除為期近1個月的燈會展期，元宵市集也延長到3天，從7日到9日在護城河親水公園舉辦，元宵晚會活動更是連續辦理兩日，9日晚間邀請主持人圓圓、藝人吱吱（郭芝吟）及台灣偶像男團U:NUS陪伴大家共度元宵。

    另兩天也會每日發放限量3000份「妞妞蛇」小提燈，晚會還提供「蛇的魔尺」猜燈謎紀念小物，歡迎市民一起來歡慶元宵節。

    罷免涉貪停職市長高虹安的公民團體「風城安心上路」近期發文提到「數字會說話：新竹燈會預算大解密」，並以2022虎年預算720萬，2023兔年燈會預算670萬，到今年蛇年燈會預算870萬做比較，除今年的預算870萬不斷攀升，展區規模反而縮小，且展品質量明顯下滑，並說這樣的預算運用，真的值得嗎？870萬元，哪怕算上通膨成本，卻連過去的水準都達不到。新竹市民的納稅錢，不該這樣被揮霍。

    也有網友在網路社群串上發文，走一趟新竹燈區的感想是「史上最雷燈會」，短短的護城河，除燈區零散無特色，就連展示的蛇年燈也怪怪的，主燈秀短短1分鐘，只見幾個燈光條在主燈內跑來跑去，看完很空虛，沒有互動，加上部分燈區很暗，大概10-15分鐘包括拍照及停留就逛完全部燈區，主題雖是「蛇麼都好玩」，但應改為「蛇麼都沒有」。

    像蚯蚓及花生圖案的燈區。（記者洪美秀攝）

    像蚯蚓及花生圖案的燈區。（記者洪美秀攝）

    護城河內的花園鰻燈區，讓網友稱不知意向，只看到蛇蛇發抖的花園鰻。（記者洪美秀攝）

    護城河內的花園鰻燈區，讓網友稱不知意向，只看到蛇蛇發抖的花園鰻。（記者洪美秀攝）

    有網友戲稱「史上最雷燈會」。（照片擷取自網路貼文）

    有網友戲稱「史上最雷燈會」。（照片擷取自網路貼文）

    新竹燈會被網友戲稱「史上最雷燈會」。（照片擷取自網路貼文）

    新竹燈會被網友戲稱「史上最雷燈會」。（照片擷取自網路貼文）

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