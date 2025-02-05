台鐵票價平均漲26.8％ 用TPASS「短程仍可吃到飽」

台鐵票價將調漲，區間車、自強號的票價都會有調整。（記者吳亮儀攝）

2025/02/05 13:22

〔記者吳亮儀／台北報導〕台鐵票價已30年沒變動，台鐵公司預計今天（5日）下午召開董事會討論票價調漲方案，平均漲幅約26.8%；不過目前絕大多數通勤族使用行政院通勤月票TPASS，以北區為例，一個月1200元「用到飽」，交通部日前也表示，使用TPASS不受影響。

根據台鐵公司統計，自TPASS上線到去年12月，使用人次已逾7000萬，目前全台超過8成的台鐵短程通勤旅客都已使用TPASS優惠月票，不受此次票價調整影響。交通在今年2月推出TPASS 2.0公共運輸常客優惠回饋方案，原使用台鐵常客優惠方案的通勤族，達到一定乘車次數將可再享2%回饋。

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台鐵公司日前表示，票價調整會在短程方面釋出多項利多措施，讓通勤族不受影響，或是影響降到最低，例如用TPASS就毫無影響；長程部分則採遞遠遞減方案留住旅客，並保持與其他業者的競爭力。

若以平均漲幅26.8%，調漲後各路段的票價各自調整，區間車和自強號同路段的票價也不一樣。台北到台中自強號375元調漲到501元，台北到新左營從824元調漲到975元，台北到花蓮從440元調漲到583元。

台鐵票價將調漲，區間車、自強號的票價都會有調整。（記者吳亮儀攝）

台鐵票價將調漲，區間車、自強號的票價都會有調整。（記者吳亮儀攝）

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