卡哇伊！山鳥覓食山桐子 阿里山公路上演色彩繽紛秀

阿里山公路上的黃腹琉璃公鳥正在覓食山桐子。（圖由蘇家弘提供）

2025/02/05 13:27

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕阿里山公路沿線的櫻花陸續綻放，儼然成了櫻花大道，除了令人目不暇給的櫻花美景，還上演隱藏版的山鳥覓食山桐子色彩繽紛秀，樹葉掉光只剩結實累累的山桐子，吸引黃腹琉璃、白頭鶇、白耳畫眉、五色鳥、赤腹鶇等山鳥與條紋松鼠前來覓食，紅艷艷的山桐子果實與羽毛亮麗的山鳥構成超卡哇伊的美不勝收畫面。

「阿里山達人」黃源明表示，阿里山公路石棹至十字路之間，在芙谷峨橋前後的路段，可以看到山桐子結實累累，路過的朋友，還可以看到攝影大砲置身草叢間，等著拍攝山鳥們前來享用山桐子美食大餐，但相關路段腹地並不大，為安全起見，並不建議一般遊客跟拍。

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生態觀察家蘇家弘說，話說早起的鳥兒有蟲吃，阿里山公路上的山鳥為了吃山桐子也都一早就來覓食了，自然生態非常豐富，精彩逗趣畫面更是超級療癒，但建議觀賞專業攝影人分享的相片與影片就好，以免危險。

黃源明指出，根據這幾年路過的不專業觀察攝影，「黃腹琉璃」是最捧場的，牠們都會一起出現，喜歡表演動態飛舞啄食的特技，不像「五色鳥」總是淡定的在枝頭上，轉頭就可以叼一顆果子享用；「白耳畫眉」、「冠羽畫眉」也不會錯過這場美食盛宴，大家都吃得津津有味，連「紅嘴黑鵯」和「白頭鶇」也會不定時前來捧場。

黃源明說，看著阿里山公路山桐子的精采覓食秀，可以發現不同的山鳥各有不同的取食特性，發展出獨特的鳥喙，再用不同的方式享用美味料理。

阿里山公路上的白頭鶇雌鳥覓食山桐子。（圖由蘇家弘提供）

阿里山公路上的白耳畫眉鳥覓食山桐子。（圖由蘇家弘提供）

阿里山公路上的赤腹鶇鳥覓食山桐子。（圖由蘇家弘提供）

黃腹琉璃雌鳥覓食山桐子的可愛模樣。（圖由蘇家弘提供）

白頭鶇公鳥覓食山桐子。（圖由蘇家弘提供）

條紋松鼠也來覓食山桐子。（圖由蘇家弘提供）

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