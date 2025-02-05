民眾注意！苗縣YouBike 2.0E電輔車 需先投保才能租借

民眾注意，苗栗縣YouBike 2.0E電輔車需先投保才能租借。（記者蔡政珉攝）

2025/02/05 13:20

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕近來民眾騎乘YouBike逐漸普及，而苗栗縣也增加YouBike 2.0E電輔車提供民眾使用。苗栗縣政府也宣布，自4月1日起租借YouBike 2.0E電輔車的民眾需要先完成投保公共自行車傷害險方可租借。

苗栗縣政府指出，民眾只需要透過微笑單車官方網站或官方APP登入會員後，即可加保公共自行車傷害險。而4月1日起未投保者將無法租借YouBike 2.0E電輔車，已完成投保者可正常使用，不須再重新投保。

請繼續往下閱讀...

苗栗縣政府也特別提醒，每個註冊會員的手機門號最多可綁定5張票卡，如果民眾使用相同手機門號綁定多張票卡進行租借，請務必在每張票卡上填寫確認「實際騎乘者」的個人資料，票卡實際使用者與被保險人須為同一人，才能符合傷害險理賠資格，以維護個人權益。

苗縣府表示，公共自行車傷害險為政府提供的免費保險，保障騎乘者在意外事故中發生死亡、失能或住院時，憑醫療單據等文件向保險公司申請保險理，最高理賠金額100萬元（未滿15歲者為喪葬費用及失能保險金），住院日額最高1000元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法