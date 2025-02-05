台南棗子、楊桃地震災損逾200件 陳駿季赴楠西視察

台南棗子、楊桃震損，農業部長陳駿季（左2）在台南市長黃偉哲（左1）陪同下，赴楠西區棗子園視察 。（台南市政府提供）

2025/02/05 13:18

〔記者劉婉君／台南報導〕0121地震及後續餘震，對台南農產造成損害，農業部長陳駿季今（5）日前往楠西、南化等區，視察棗子、楊桃災損，以及南化區農會建物、農路等受損情形。

陳駿季今天在台南市長黃偉哲的陪同下，前往楠西區農會及南化區農會、楠西區安心棗園現勘。

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台南市農業局說明，截至昨天為止，全市農作物農業災害救助中，棗子受災161件，包括玉井區55件、楠西區53件、其他行政區53件，受損面積達85.2262公頃；楊桃受災57件，包括玉井區6件、楠西區51件，受損面積21.9421公頃。另有15個農會已提報災損，以及8條農路受損。

陳駿季指示農田水利署、農村水保署，加速辦理震災區的農田管路灌溉設施、山坡地農地水土保持及附屬設施農田水利設施補助，協助農民災後復原，相關設施若尚未達使用年限，卻因0121連續震災造成損壞者，因屬天然災害之不可抗力因素，得不受再次申請年限的限制，可再次向農業部申請補助。

另外，農會及農路災損情形，陳駿季也將請農業部相關單位對接台南市政府，以利相關救助能量、金援可以儘速到位，協助各項農業設施儘快復原。

南市棗子、楊桃災害救助申請受理到2月11日，黃偉哲也要求農業局、各區公所協助農民農業災害申報，以利農民加速復耕復建作業。

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