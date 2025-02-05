捷運三鶯線拚明年初通車 4月完成優先段無人駕駛測試

捷運三鶯線今年4月將完成優先段的列車營運模擬無人駕駛動態測試。（圖由捷運工程局提供）

2025/02/05 13:07

〔記者賴筱桐／新北報導〕橫跨新北市土城、三峽、鶯歌區的捷運三鶯線目前工程進度達81.2%，4月將完成LB04站（橫溪）到LB08站（鶯歌車站）的列車營運模擬無人駕駛動態測試，目標明年初通車，可轉乘板南線、台鐵，未來搭乘捷運至雙北市區可節省約20分鐘通勤時間，並延伸銜接桃園綠線，實現北北基桃捷運生活圈。

新北市長侯友宜今天在市政會議表示，從2018年至今，新增新北環狀線、淡海輕軌第一期藍海線、安坑輕軌通車，新北捷運里程新增26公里、26座車站，今年三鶯線完工後，營運路線增加為40公里、38座車站。

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侯友宜說，三鶯線全長14.29公里、共12座車站，目前工程進度達81.2%，列車去年開始上主線段測試，4月進行優先段LB04站到LB08站模擬營運狀態的無人駕駛動態測試，8月展開全線動態測試，11月、12月進行全線系統整合及穩定性測試，預計今年底完工，呈報中央辦理初勘、履勘，希望明年初宣布通車。

「三鶯線站站有公園、站站都是綠建築」。新北市捷運工程局長李政安指出，全線12座車站榮獲3座黃金級綠建築及9座銀級綠建築，並取得智慧建築雙認證，以「結合自然科技，創造綠色的未來」為設計概念，建築物和照明注重節能，精進站體空間散熱及防飄雨措施。

他舉例說，車站外牆採用大量金屬擴張網，減少使用玻璃帷幕；太子樓側邊開口，幫助熱浮力通風；設置蒸發冷卻設備搭配風管系統，讓月台比室外溫度降低5度，旅客能感受到涼風及舒適感。

另外，三鶯線融合人文、藝術、創作、生活，創造豐富的公共藝術，包括「陶鄉」、「蘆葦花燈」等主題，融入織布、原民服飾、客家藍染、花布、桐花等在地元素，車站美學有3大主軸，包括土城「綠色科技」、三峽「水韻藍染」、鶯歌「生態陶遊」，點綴都市景觀，也打造原住民及客家彩繪列車，可望成為移動式風景。

捷運三鶯線設計豐富的公共藝術，圖為頂埔站「美好的路程」模擬圖。（圖由捷運工程局提供）

捷運三鶯線設計客家元素的彩繪列車，圖為模擬圖。（圖由捷運工程局提供）

捷運三鶯線車站設計融入美學，圖為LG01頂埔站現況。（記者賴筱桐攝）

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